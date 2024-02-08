Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Curhat Pak Tarno Pernah Geluti Pengobatan Kebatinan, Sembuhkan Orang Pakai Media Air

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |13:07 WIB
Curhat Pak Tarno Pernah Geluti Pengobatan Kebatinan, Sembuhkan Orang Pakai Media Air
Pak Tarno ngaku pernah geluti pengobatan kebatinan. (Foto: Instagram @paktarnomanagementofficial)
A
A
A

PESULAP kondang Indonesia, Pak Tarno sempat melakukan berbagai pekerjaan sebelum akhirnya memutuskan jadi pesulap. Salah satu pekerjaan yang pernah dia geluti yakni pengobatan kebatinan. Hal ini dia ungkapkan secara terang-terangan dalam YouTube Deddy Corbuzier.

“Saya dulu bermacam-macam. Ada dalang wayang golek, trus pengobatan kebatinan, trus dagang martabak telur,” ucap Pak Tarno saat melakukan podcast bersama Praz Teguh, Kamis (8/2/2024).

Lebih lanjut, Pak Tarno menyampaikan jika melakukan pengobatan kebatinan menggunakan air putih. Nantinya, air putih yang ada di wadah akan didoakan terlebih dahulu, lalu akan diminum oleh pasien yang membutuhkan.

“Air di gelas putih, didoakan, terus diminumin yang sakit,” kata Pak Tarno.

Namun, Pak Tarno menekankan jika pengobatan yang dia lakukan berbeda dengan dokter. Pengobatan yang dilakukan Pak Tarno tidak menggunakan obat seperti dokter.

Pak Tarno

“Saya pakainya baca-bacaan. Dapatnya dari ada yang ngasih, tapi yang ngasih sebentar hilang gitu,” ujar Pak Tarno.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/612/3019348/viral-janda-berpenghasilan-rp15-juta-per-bulan-cari-suami-pengangguran-maharku-rp10-ribu-aja-HP1l3W6mBg.jpg
Viral Janda Berpenghasilan Rp15 Juta Per Bulan Cari Suami Pengangguran: Maharku Rp10 Ribu Aja!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/08/612/3018890/viral-grup-jamaah-haji-indonesia-pakai-topi-keroppi-penyelamat-di-lautan-manusia-jncKwUZNas.jpg
Viral Grup Jamaah Haji Indonesia Pakai Topi Keroppi, Penyelamat di Lautan Manusia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/612/3013032/viral-bocah-beli-kambing-bayar-rp2-ribu-endingnya-bikin-ngakak-f12sHd1F2R.jpg
Viral Bocah Beli Kambing Bayar Rp2 Ribu, Endingnya Bikin Ngakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/612/3012981/momen-kocak-saat-sound-viral-di-tiktok-terungkap-netizen-akhirnya-bisa-tidur-LvjhnQc23Y.jpg
Momen Kocak saat Sound Viral di TikTok Terungkap, Netizen: Akhirnya Bisa Tidur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/612/3012911/wanita-ini-viral-usai-lamar-cowonya-di-seaworld-banjir-komentar-netizen-PSUto8Nsau.jpg
Wanita Ini Viral Usai Lamar Cowonya di Seaworld, Banjir Komentar Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/612/3012679/ingin-jualan-laris-manis-ini-5-cara-meningkatkan-penjualan-di-bazar-oHPp9CjuzL.jpg
Ingin Jualan Laris Manis? Ini 5 Cara Meningkatkan Penjualan di Bazar
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement