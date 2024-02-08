Curhat Pak Tarno Pernah Geluti Pengobatan Kebatinan, Sembuhkan Orang Pakai Media Air

PESULAP kondang Indonesia, Pak Tarno sempat melakukan berbagai pekerjaan sebelum akhirnya memutuskan jadi pesulap. Salah satu pekerjaan yang pernah dia geluti yakni pengobatan kebatinan. Hal ini dia ungkapkan secara terang-terangan dalam YouTube Deddy Corbuzier.

“Saya dulu bermacam-macam. Ada dalang wayang golek, trus pengobatan kebatinan, trus dagang martabak telur,” ucap Pak Tarno saat melakukan podcast bersama Praz Teguh, Kamis (8/2/2024).

Lebih lanjut, Pak Tarno menyampaikan jika melakukan pengobatan kebatinan menggunakan air putih. Nantinya, air putih yang ada di wadah akan didoakan terlebih dahulu, lalu akan diminum oleh pasien yang membutuhkan.

“Air di gelas putih, didoakan, terus diminumin yang sakit,” kata Pak Tarno.

Namun, Pak Tarno menekankan jika pengobatan yang dia lakukan berbeda dengan dokter. Pengobatan yang dilakukan Pak Tarno tidak menggunakan obat seperti dokter.

“Saya pakainya baca-bacaan. Dapatnya dari ada yang ngasih, tapi yang ngasih sebentar hilang gitu,” ujar Pak Tarno.