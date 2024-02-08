Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tampilan Wet Look ala Aura Kasih, Damagenya Tak Terkira

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |06:07 WIB
Tampilan Wet Look ala Aura Kasih, Damagenya Tak Terkira
Aura Kasih. (Foto: Instagram)
A
A
A

AURA Kasih belum lama ini membagikan potretnya saat menjalani pemotretan dengan Robin Alfian Photography. Menariknya Aura Kasih tampil basah-basahan dalam pemotretan tersebut.

Aura Kasih terlihat memakai outfit all black yang terdiri dari halter crop dipadukan dengan rok mini. Aura Kasih pose duduk menyamping di atas genangan air.

Pemilik nama asli Sanny Aura Syahrani memakai busana dari Angela Prisa dengan model minim. Halter crop yang ia pakai memiliki model ketat dan potongan asimetris.

Aura Kasih

Mendapat arahan dari Fashion Stylist Wishnu Aji, penampilan janda satu anak itu begitu memukau dengan makeup bold dan lipstik merah merona. Sementara itu rambutnya terlihat basah dan berantakan.

Aura Kasih nampak pose dengan tatapan tajam ke arah kamera. Rambutnya terlihat dikesampingkan sehingga penampilannya makin hot.

Aura Kasih

Pada foto selanjutnya, perempuan kelahiran Bandung ini nampak pose rebahan di genangan air. Satu tangannya diangkat dan menyentuh kepala, satu tangannya menyentuh rambut.

Wanita 36 tahun ini memberi tatapan tajam ke arah di depannya. Dia juga memberikan ekspresi wajah fierce yang menggoda.

Telusuri berita women lainnya
