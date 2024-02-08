Apa Bedanya Double dan Triple Cleansing Wajah?

MEMBERSIHKAN wajah dalam satu langkah kurang efektif menghilangkan kotoran dan sisa riasan. Jadi, untuk wajah bersih, Anda perlu mencuci muka dua atau tiga kali.

Mencuci muka adalah langkah pertama dalam perawatan kulit dan harus dilakukan dengan hati-hati. Mencuci wajah dengan benar akan membantu produk perawatan kulit berikut menembus kulit Anda dengan lebih efektif.

Kalau bicara cuci muka, ada istilah double washing dan triple washing. Menurut Anda apa perbedaannya? Langsung saja simak penjelasannya di bawah ini!

Double Cleansing

Double Cleansing adalah metode pembersihan wajah dua langkah. Umumnya, diperlukan dua produk untuk pencucian ganda. Pertama, tuangkan air misel ke bola kapas, yang disebut pencucian pertama, dan cuci muka.

Setelah itu, Anda bisa melanjutkan ke langkah berikutnya: mencuci muka dengan sabun muka. Gunakan pembersih wajah yang lembut tanpa mengeringkan kulit wajah Anda.