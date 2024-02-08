Pengalaman Naik 30 Kapal Pesiar, Wanita Ini Berbagi Trik Berlayar Nyaman Antibosan

KEBANYAKAN penumpang kapal pesiar berencana menghabiskan hari-hari pelabuhan di destinasi baru. Namun, ternyata ini mungkin bukan ide terbaik.

Seorang wanita, yang telah menaiki 30 kapal pesiar mengungkapkan tips liburan. Jordana Comiter, ialah penulis gaya hidup dan hiburan lepas asal Florida Selatan, Amerika Serikat.

Dalam sebuah artikel di Business Insider, Jordana membagikan trik kapal pesiar yang baru-baru ini digunakan dalam perjalanan pelayaran.

Satu hal yang Jordana harap bisa dia lakukan lebih cepat adalah memanfaatkan kapal pesiar semaksimal mungkin selama berlabuh.

"Hari favorit saya adalah hari pelabuhan, bahkan ketika saya berada di kapal,” tulis Jordana.

"Prasmanan tidak terlalu ramai, antrean untuk seluncuran lebih pendek, dan persaingan untuk mendapatkan tempat di dek kolam renang lebih minim," paparnya lagi.

Kapal pesiar umumnya lebih sepi selama hari-hari pelabuhan. Kebanyakan penumpang keluar untuk menjelajahi tujuan. Artinya, untuk mendapatkan layanan di dalam kapal terbuka lebar.

Bagi penumpang yang menginginkan kedua hal tersebut, Jordana menganjurkan wisatawan untuk menjelajahi destinasi tersebut di pagi hari.

“Bagi mereka yang ingin menjelajahi pelabuhan dan menikmati ketenangan kapal yang sepi, pertimbangkan untuk memesan perjalanan sedini mungkin,” tambahnya.

Dengan menjelajahi pelabuhan, dan atraksi darat lainnya di pagi hari, penumpang tetap dapat menikmati ketenangan kapal pesiar di sore hari.

Ia juga mendorong wisatawan untuk menghindari paket wisata pantai yang sudah termasuk semua hal, seringkali memakan biaya yang cukup mahal.