Okezone.com
HOME WOMEN TRAVEL

Brem hingga Sambal Pecel, Berikut 10 Oleh-Oleh Khas Madiun Wajib Bawa Pulang

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |09:09 WIB
Brem hingga Sambal Pecel, Berikut 10 Oleh-Oleh Khas Madiun Wajib Bawa Pulang
Brem khas Madiun, Jawa Timur (Foto: Instagram/@bremmadiun_)
A
A
A

SELAMA musim liburan, banyak wisatawan yang mencari oleh-oleh makanan khas dari daerah yang mereka kunjungi.

Madiun, salah satu tujuan populer di Jawa Timur, memiliki beragam makanan khas yang cocok sebagai oleh-oleh. Antara lain, ada brem, sambal pecel, kerupuk puli, madu mongso, roti bluder, dan sebagainya.

Anda dapat menemukan berbagai macam jajanan dan kerajinan tangan yang unik di Madiun. Berikut Okezone rekomendasikan 10 oleh-oleh yang wajib anda bawa pulang saat pergi liburan ke Madiun.

1. Bluder Cokro

Salah satu oleh-oleh kekinian khas Madiun adalah Bluder Cokro, sebuah kue legendaris resep Belanda yang pertama kali diciptakan oleh Nyonya Susana pada tahun 1889.

Anda bisa mendapatkan kue ini di pusat oleh-oleh terkenal Madiun Mirasa dengan harga yang terjangkau, berkisar antara Rp8.000 hingga Rp20.000 tergantung ukuran dan varian rasanya.

Bluder Cokro

Bluder Cokro (Foto: Xcupcake x)

2. Brem

Brem adalah oleh-oleh wajib yang tidak boleh dilewatkan dari Madiun. Jajanan yang terbuat dari sari ketan fermentasi ini dapat dengan mudah ditemukan di tempat-tempat wisata populer di Madiun.

Berbentuk persegi panjang, brem memiliki rasa manis asam yang khas dan memberikan sensasi dingin serta meleleh di mulut. Harganya pun terjangkau, sekitar belasan ribu rupiah saja per kotaknya.

3. Sambal Pecel Pincuk

Salah satu hidangan khas Jawa Timur yang dapat anda nikmati di Madiun adalah pecel pincuk. Keistimewaan rasa pecel pincuk ini terletak pada sambal pecel Madiun yang pedas, manis, dan gurih.

Sambal Pecel

Sambal Pecel Pincuk (Foto: Shopee)

Sambal pecel Madiun selalu menjadi favorit para wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut. Harganya juga terjangkau, mulai dari Rp5.000 anda sudah bisa mendapatkan bumbu sambal pecel Madiun ini.

4. Kue Manco

Oleh-oleh khas Madiun berikutnya adalah kue manco. Kue tradisional ini terbuat dari tepung ketan dan salah satu pusat produksinya terdapat di Desa Tambak Mas.

Kue manco memiliki tekstur renyah dengan rasa manis dan gurih. Keunikan kue ini terletak pada bentuknya yang segitiga dan taburan biji wijen yang melapisi seluruh bagian kue.

Halaman:
1 2 3
      
