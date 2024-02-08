Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Olahraga dapat Memperpanjang Usia Seseorang, Ini Faktanya

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |01:00 WIB
Olahraga dapat Memperpanjang Usia Seseorang, Ini Faktanya
Olahraga dapat memperpanjang usia. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BEROLAHRAGA tiap pagi sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan tubuh. Ternyata hal tersebut bukanlah isapan jempol semata lho. Olahraga ternyata memang bisa memperpanjang hidup seseorang.

Menurut Perawat sekaligus Healthy Educator, Rizal Do menjelaskan hal itu dikarenakan VO2 Max. VO2 Max yaitu ukuran seberapa banyak oksigen yang dipakai seseorang jika sedang berolahraga. Sehingga hal itu akan membantu Anda mengetahui seberapa fit tubuh Anda yang sebenarnya sedang dijalani.

Caranya pun cukup mudah, Anda hanya harus membuat jantung bisa memompa lebih banyak darah tiap kali berdetak. Sebab, dengan lebih banyak darah, itu berarti oksigen yang dimiliki juga lebih banyak. Sehingga bahan bakar untuk tubuh mempunyai kapasitas lebih banyak yang bisa membuat Anda bekerja keras.

Olahraga

“Katakanlah Anda baru mulai, berarti jangan langsung ngebut. Mulai dulu dengan intensitas rendah, kayak jalan cepat atau bersepeda santai. Ini bakal bantu jantung Anda terbiasa dengan kerja lebih lama tanpa terlalu capek,” kata Rizal Do, dikutip dalam akun X miliknya @afrkml, jumat (9/2/2024).

Halaman:
1 2
      
