Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Makanan Manis Bisa Cegah Stunting? Ini Faktanya

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |18:00 WIB
Makanan Manis Bisa Cegah Stunting? Ini Faktanya
Makanan manis bisa cegah stunting? (Foto: Freepik.com)
A
A
A

SALAH satu hambatan bagi usaha mewujudkan Indonesia Emas 2045 adalah kasus stunting yang masih tinggi. Prevalensi stunting pada tahun 2022, mencapai 21,6 persen.

Stunting sendiri adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Penyebab stunting pun beragam, salah satunya kekeliruan dalam pemberian nutrisi kepada bayi.

Beberapa waktu lalu sempat jadi polemik ketika puskesmas memberikan cemilan untuk anak yang cenderung manis. Lantas apakah hal itu efektif kah untuk cegah stunting?

Dokter Spesialis Anak, dr Isti Ansharina Kathin, SpA menjelaskan snack atau camilan biasanya isi gizinya tidak lengkap. Kebanyakan hanya karbohidrat saja dan proteinnya sangat sedikit.

Stunting

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078603/bibir_pecah-fOsq_large.jpg
Salah Pilih Produk Lip Balm Bisa Bikin Bibir Semakin Kering, Waspada Sebelum Membelinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078602/makan_malam-xJa1_large.jpg
Menu Makan Malam Dapat Pengaruhi Kualitas Tidur Seseorang, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078601/bayi-7bVP_large.jpg
Jangan Kenakan Sarung Tangan pada Bayi, Bisa Hambat Perkembangan Otak dan Emosi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078600/keputihan-2SM3_large.jpg
Kebiasaan yang Sebabkan Keputihan, Kaum Hawa Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078234/buang_air-X0iN_large.jpg
Kerap BAB Sehabis Makan, Berbahaya bagi Kesehatan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078231/pilek-3OT9_large.jpg
Menggunakan AC Bikin Bayi Mudah Pilek? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement