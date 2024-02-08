Makanan Manis Bisa Cegah Stunting? Ini Faktanya

SALAH satu hambatan bagi usaha mewujudkan Indonesia Emas 2045 adalah kasus stunting yang masih tinggi. Prevalensi stunting pada tahun 2022, mencapai 21,6 persen.

Stunting sendiri adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Penyebab stunting pun beragam, salah satunya kekeliruan dalam pemberian nutrisi kepada bayi.

Beberapa waktu lalu sempat jadi polemik ketika puskesmas memberikan cemilan untuk anak yang cenderung manis. Lantas apakah hal itu efektif kah untuk cegah stunting?

Dokter Spesialis Anak, dr Isti Ansharina Kathin, SpA menjelaskan snack atau camilan biasanya isi gizinya tidak lengkap. Kebanyakan hanya karbohidrat saja dan proteinnya sangat sedikit.