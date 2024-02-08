Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

4 Deretan Penyakit yang Mengancam Usai Imlek

Wulan Savitri , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |04:00 WIB
4 Deretan Penyakit yang Mengancam Usai Imlek
Penyakit yang mengintai usai Imlek. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

DERETAN penyakit dapat menjadi ancaman saat menyantap makanan lezat selama Tahun Baru Imlek. Pasalnya, perayaan ini menjadi momentum kebersamaan antar keluarga dengan menyajikan beragam hidangan untuk dinikmati bersama-sama.

Meskipun hidangan lezat tersebut disajikan dalam suasana penuh keceriaan dan keberuntungan, penting untuk menyadari bahwa beberapa makanan tersebut juga berpotensi sebagai ancaman terhadap kesehatan. Terutama bagi individu yang sudah memiliki riwayat penyakit tertentu.

Maka dari itu, perlu kenali jenis makanan yang sebaiknya dihindari guna mengurangi risiko terkena penyakit. Dihimpun dari berbagai sumber, Jumat (9/2/2024), berikut ini Okezone merangkum empat deretan penyakit yang mengancam usai Imlek. Simak selengkapnya.

1. Kolesterol

Menurut ahli nutrisi Julia Zumpano, RD, LD, umumnya mengonsumsi hidangan dengan kolesterol dianggap aman. Namun, perlu diingat bahwa makanan tinggi kolesterol (LDL) juga mempunyai lemak jenuh dalam jumlah besar.

Makanan Imlek

Terkadang perayaan Imlek cenderung menyiapkan sajian hidangan kaya lemak dan kolesterol. Adapun camilan khas Imlek, seperti kue kering mengandung mentega dan gula tinggi. Hal itu perlu dihindari agar tidak meningkatkan risiko penyakit jantung koroner dan kadar lemak darah.

2. Tekanan Darah Tinggi

Tekanan darah tinggi atau hipertensi dapat disebabkan oleh tinggi garam. Hidangan Imlek tidak lengkap dengan sajian makanan olahan, beku, atau kalengan. Meski demikian, jenis santapan tersebut mengandung natrium tinggi dan terlalu banyak garam tambahan. Oleh karena itu, tekanan darah tinggi juga dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke.

3. Asam Urat

Kadar asam urat kerap kali meningkat setelah mengonsumsi makanan tinggi purin. Beberapa hidangan khas Imlek yang sebaiknya dihindari, yaitu daging organ, daging merah, dan makanan laut.

Sebagian besar, makanan laut, seperti ikan dan udang dipercaya membawa keberuntungan. Akan tetapi, apabila disantap dalam jumlah berlebihan akan mengakibatkan risiko asam urat. Maka dari itu, alternatif sumber protein rendah purin, yakni jeruk, alpukat, ceri, kacang-kacangan, dan susu rendah lemak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement