HOME WOMEN HEALTH

Cara Menghilangkan Bintitan dengan Daun Sirih

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |18:01 WIB
Cara Menghilangkan Bintitan dengan Daun Sirih
Ilustrasi cara menghilangkan bintitan (Foto: Shutterstock)
SIMAK cara menghilangkan bintitan dengan daun sirih yang perlu Anda coba. Bintitan sendiri disebabkan oleh infeksi bakteri, tidak berbahaya, dan biasanya akan hilang dalam 1-2 minggu.

Selain merasa tidak nyaman di area mata, bintitan bisa membuat seseorang jadi kurang percaya diri. Untuk itu ada langkah menghilangkannya tanpa harus mengonsumi obat-obatan salah satunya menggunakan daun sirih.

Berikut cara menghilangkan bintitan dengan daun sirih:

Cara penggunaan: Ambil 2 lembar daun sirih, ekstrak sarinya hingga hampir 1-2 ml. Sekarang oleskan secara hati-hati di bagian mata dengan menggunakan kapas.

Bintitan

Lakukan proses ini tiga kali sehari nantinya akan menghilangkan hordeolum dalam waktu 4 hari.

Selain cara menghilangkan bintitan dengan daun sirih ada beberapa langkah pengobatan modern yang bisa Anda lakukan. Berikut caranya:

1. Mencuci Muka dengan Air Hangat

Cuci muka dengan air hangat juga bisa menjadi salah satu cara mengobati mata bintitan, lho. Dengan menggunakan air hangat ketika mencuci muka, sumbatan kelenjar yang sering terjadi pada kasus mata bintitan akan terbuka sehingga dapat membantu mengobatinya.

Halaman:
1 2
      
