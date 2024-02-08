Kebiasaan Makan Tengah Malam Bisa Picu Stroke, Ini Bahayanya

LAPAR di tengah malam merupakan salah satu kondisi yang sering dialami sebagian masyarakat. Meskipun terlihat sepele, tetapi kebiasaan ini ternyata tidak boleh dilakukan secara terus-menerus.

Menurut Dokter sekaligus Healthy Educator, dr Nadia Alaydrus menjelaskan kebiasaan makan tengah malam bisa memicu terjadinya masalah kesehatan. Apalagi, jika seseorang melakukan hal tersebut tanpa diimbangi dengan aktivitas yang cukup.

“Nah tapi sebenarnya makan di atas jam 10 malam itu juga nggak baik. Karena bagaimanapun juga kalau kalian makan banyak di malam hari dan nggak diimbangi nih sama aktivitas yang cukup selain berat badan itu naik, kolesterol dan juga trigliserida itu juga ikut meningkat,” kata dr Nadia, dikutip dalam akun TikTok miliknya @Nadialaydrus, Kamis (8/2/2024).

Lebih lanjut, masalah kesehatan lainnya yang kemungkinan bisa timbul akibat seseorang sering konsumsi makanan di tengah malam adalah seperti stroke dan meningkatnya kadar gula darah dalam tubuh.