Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kebiasaan Makan Tengah Malam Bisa Picu Stroke, Ini Bahayanya

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |21:00 WIB
Kebiasaan Makan Tengah Malam Bisa Picu Stroke, Ini Bahayanya
Kebiasaan makan tengah malam bisa picu stroke. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

LAPAR di tengah malam merupakan salah satu kondisi yang sering dialami sebagian masyarakat. Meskipun terlihat sepele, tetapi kebiasaan ini ternyata tidak boleh dilakukan secara terus-menerus.

Menurut Dokter sekaligus Healthy Educator, dr Nadia Alaydrus menjelaskan kebiasaan makan tengah malam bisa memicu terjadinya masalah kesehatan. Apalagi, jika seseorang melakukan hal tersebut tanpa diimbangi dengan aktivitas yang cukup.

“Nah tapi sebenarnya makan di atas jam 10 malam itu juga nggak baik. Karena bagaimanapun juga kalau kalian makan banyak di malam hari dan nggak diimbangi nih sama aktivitas yang cukup selain berat badan itu naik, kolesterol dan juga trigliserida itu juga ikut meningkat,” kata dr Nadia, dikutip dalam akun TikTok miliknya @Nadialaydrus, Kamis (8/2/2024).

Lebih lanjut, masalah kesehatan lainnya yang kemungkinan bisa timbul akibat seseorang sering konsumsi makanan di tengah malam adalah seperti stroke dan meningkatnya kadar gula darah dalam tubuh.

Stroke

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/482/3179839/kak_seto-edXa_large.jpg
Kak Seto Alami Mild Stroke, Gejala Awalnya Sering Linglung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/482/3172464/stroke-qWKD_large.jpg
Waspada Penyakit Stroke Penyebab Kematian Nomor 2 di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/482/3168923/stroke-7M3Q_large.jpg
Stroke Bisa Dicegah Pakai Cara Ini, Simak Penjelasan Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/481/3028625/ibunda-aldi-taher-jalani-terapi-bicara-dan-menelan-usai-serangan-stroke-HmW8LcwKrM.jpg
Ibunda Aldi Taher Jalani Terapi Bicara dan Menelan Usai Serangan Stroke
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/481/3028623/aldi-taher-ungkap-kondisi-terkini-sang-ibu-alhamdulillah-kita-rawat-di-rumah-d19d7lGQeL.jpg
Aldi Taher Ungkap Kondisi Terkini sang Ibu: Alhamdulillah Kita Rawat di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/481/3023231/kronologi-ibunda-aldi-taher-terkena-serangan-stroke-hingga-dirawat-di-rumah-sakit-E2EB24TamX.jpg
Kronologi Ibunda Aldi Taher Terkena Serangan Stroke hingga Dirawat di Rumah Sakit
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement