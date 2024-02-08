5 Cara Mengobati Jerawat di Daerah Kelamin, Jangan Dikeluarkan Secara Paksa

PERMASALAHAN jerawat ternyata tidak hanya terjadi pada bagian kulit seperti wajah atau badan. Jerawat juga bisa timbul pada area tidak terduga seperti alat kelamin perempuan. Bentuknya menyerupai bisul biasanya jerawat timbul akibat seseorang kurang menjaga kebersihan diri.

Kondisi ini membuat keringat, kotoran, dan bakteri lebih mudah berkembang dan menyebabkan peradangan pada area kulit kelamin.

Dilansir dari laman STYLECRAZE yang telah ditinjau secara medis oleh dr. Sravya Tipirneni, MBBS, MD, DVL, Kamis (8/2/2024) ada beberapa penyebab umum lainnya yang menjadi pemicu jerawat di area alat kelamin. Hal itu meliputi pertumbuhan rambut kemaluan yang tumbuh ke dalam, infeksi virus, genetik, dan kista.

Lantas apa yang perlu dilakukan jika mengalami kondisi seperti ini? Apakah dengan mengeluarkan jerawat secara paksa bisa meringankan keadaan?

Jawabannya tidak. Karena jika jerawat kelamin dikeluarkan secara paksa, itu hanya membuat infeksi di area genital semakin parah dan menciptakan masalah baru lainnya yang kemungkinan bisa timbul. Pengobatan yang tepat untuk mengatasi permasalahan itu antara lain :

1. Mengidentifikasi penyebab jerawat

Mencari tahu penyebab jerawat tentu akan menjadi penting untuk dilakukan. Sebab, jika seseorang sudah mengetahui penyebab jerawat, maka dia bisa lebih mengawasi atau membatasi aktivitas atau penggunaan produk. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi area kelamin yaitu kegiatan waxing, mencukur, dan penggunaan air panas ketika mandi.

2. Menghentikan penggunaan produk pemicu iritasi

Setelah mengetahui penyebab iritasi atau infeksi pada alat kelamin, berhentilah menggunakan produk-produk pemicunya. Gunakan kain tertentu atau sejenisnya ketika dalam aktivitas tertentu.