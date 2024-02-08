Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Terlalu Stres Bekerja? Ini 5 Efek Burnout yang Bisa Pengaruhi Kondisi Fisik

Devi Pattricia , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |12:00 WIB
Terlalu Stres Bekerja? Ini 5 Efek Burnout yang Bisa Pengaruhi Kondisi Fisik
Dampak buruk burnout. (Foto: Freepik.com)
BURNOUT merupakan sebuah kondisi ketika seseorang mengalami tekanan kerja yang berlebih sehingga menimbulkan kelelahan emosional dan mental dalam suatu waktu yang bersamaan.

Jika kondisi ini terus terjadi, maka kinerja dan fokus saat beraktivitas akan ikut menurun. Bahkan tak jarang tubuh tidak mampu mengendalikan segala sesuatunya terjadi. Namun efek dari burnout bukan hanya berpengaruh pada kondisi emosi dan mental saja lho.

Nyatanya dari kondisi emosi dan mental yang tidak stabil dan sedang tidak baik juga bisa berdampak pada kondisi fisik Anda secara signifikan. Berikut beberapa berbagai permasalahan fisik yang ditimbulkan karena efek burnout, seperti yang dilansir dari Hindustan Times, Kamis (8/2/2024).

1. Ketidakseimbangan hormon

Paparan stres dan kecemasan yang berlangsung lama dapat berdampak pada ketidakseimbangan hormon. Hormon memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan fungsi tubuh.

Sehingga ketika keseimbangannya terganggu, dampak negatif pada proses tubuh dan kesehatan dapat terjadi. Beberapa dampak yang bisa muncul yaitu perubahan suasana hati yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dan perubahan metabolisme tubuh yang tidak sehat.

stres

2. Kelelahan yang berkepanjangan 

Jika tubuh merasa lelah secara terus menerus, bahkan saat bangun tidur tubuh masih terasa lelah ini menjadi salah satu tanda bahwa Anda sedang burnout. Rasa lelah tak kunjung hilang ini bisa mengganggu kualitas tidur sehingga dapat memicu berbagai gangguan kesehatan karena kurangnya istirahat. Ditambah lagi dengan kondisi stres dan kecemasan yang menyerang psikis.

3. Gangguan sistem kekebalan

Ketika sedang burnout, rasanya stress dan cemas berkepanjangan yang menyelimuti pikiran dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh. Terlebih jika Anda menjadi sering melewatkan makan dan juga memiliki istirahat yang sebentar, tubuh akan semakin lemah dan rentan terhadap infeksi penyakit.

4. Masalah gastrointestinal

Burnout tentunya bisa membuat Anda melupakan pola makan dan tidur yang sehat. Hal ini mempengaruhi metabolisme tubuh, sehingga menyebabkan masalah pencernaan. Masalah gastrointestinal seperti refluks asam dan Irritable Bowel Syndrome (IBS) juga sering terjadi ketika Anda merasa kelelahan dan stress.

Halaman:
1 2
      
