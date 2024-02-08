Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Pentingnya Edukasi Seks dan Reproduksi pada Remaja, Bisa Bantu Cegah Stunting

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |07:30 WIB
Pentingnya Edukasi Seks dan Reproduksi pada Remaja, Bisa Bantu Cegah Stunting
Stunting intai anak-anak di Indonesia. (Foto: Freepik.com)
STUNTING hingga saat ini menjadi isu kesehatan yang membutuhkan perhatian khusus di Indonesia. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan.

Stunting menyebabkan hambatan perkembangan kognitif dan motorik, penurunan kapasitas intelektual, dan meningkatkan risiko penyakit tidak menular di masa depan.

Menurut estimasi UNICEF, prevalensi stunting di Indonesia sangat tinggi, yaitu 31,8 persen pada 2021. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia dan Afrika. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan prevalensi stunting menjadi 14 persen pada 2024.

Dokter Spesialis Kandungan dan Kebidanan, dr. Boy Abidin Sp.OG (K) mengatakan stunting dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain asupan gizi, status kesehatan, lingkungan sosial, lingkungan kesehatan, lingkungan permukiman, pendapatan, kesenjangan ekonomi, sistem pangan, jaminan sosial, sistem kesehatan, pembangunan pertanian, dan pemberdayaan perempuan.

Stunting

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
