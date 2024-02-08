Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Usia Berapa Bayi Aman Mengonsumsi Keju? Orangtua Wajib Paham

Dimas Andhika Fikri , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |04:00 WIB
Usia Berapa Bayi Aman Mengonsumsi Keju? Orangtua Wajib Paham
Usia yang aman bagi bayi mengonsumsi keju. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

KEJU menjadi salah satu bahan makanan yang banyak disukai karena dapat membuat hidangan terasa lebih lezat. Menariknya, keju juga sangat cocok dijadikan Makanan Pendamping ASI (MPASI) pada bayi.

Selain memiliki cita rasa gurih, keju dinilai mudah dimakan dan dicerna, serta mengandung gizi yang baik untuk tumbuh kembang anak.

Melansir Momjunction, Rabu (7/2/2024), keju dapat menjadi bagian dari pola makan sehat dan seimbang untuk bayi dan balita karena memberikan nutrisi penting seperti kalsium, proteim, dan vitamin. Keju juga memiliki mikronutien penting mencakup vitamin A, D, B12, dan mineral seperti magnesium, potasium, dan fosfor.

Nutrisi tersebut dinilai dapat menunjang tumbuh kembang bayi. Lantas, pada usia berapakah bayi dinyatakan aman untuk mengonsumsi keju?

Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) telah menetapkan bahwa keju merupakan salah satu rekomendasi makanan pertama untuk bayi pada usia enam bulan. Sementara American Academy of Pediatrics (AAP) merekomendasikan keju pada makanan bayi yang telah berusia tujuh hingga delapan bulan.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
