10 Tempat Seru buat Nikmati Long Weekend di Jakarta, Murah Nggak Bikin Tekor

LIBUR panjang dalam rangka memperingati Isra Miraj dan tahun baru Imlek dimanfaatkan masyarakat untuk pergi berlibur.

Nah, bagi Anda warga Jakarta dan sekitarnya ada beberapa tempat wisata seru di ibu kota yang bisa menjadi opsi Anda untuk menikmati long weekend kali ini.

Momen libur panjang tentu paling ditunggu karena bisa dimanfaatkan untuk berkumpul bersama keluarga, sahabat, atau pasangan.

Bagi Anda yang belum kepikiran mau ke mana pada long weekend ini, berikut sepuluh rekomendasinya sebagaimana dikutip dari akun Instagram @jsclab, Kamis (8/2/2024).

1. Pantai Lagoon Ancol

Bagi Anda yang memiliki rencana liburan di Ancol, akan melihat keseruan atraksi dari barongsai. Acara ini akan berlangsung di Pantai Lagoon pada 10-11 Februari 2024.

(Foto: dok. Cokorda Wijja)

2. Taman Ismail Marzuki

Di Taman Ismail Marzuki Anda bisa ikut merayakan gastronomi Indonesia. Acara ini merupakan wujud hasil penelitian tim Pusaka Rasa Nusantara setelah menyusuri resep masakan tradisional ke berbagai daerah di Indonesia.

Di tempat ini Anda akan mengetahui beragam rempah yang digunakan untuk membuat masakan tradisional Indonesia, termasuk juga melihat alat dan resep masakan tradisional.

Acara ini berlangsung mulai 2-11 Februari 2024. Untuk datang ke tempat ini, pengunjung tidak dikenakan biaya alias gratis.

(Foto: dok. Christina Meisa)

3. Artsphere Gallery

Tempat ini cocok untuk Anda yang menyukai seni. Di sini akan menghadirkan pameran dari seniman Galuh Tajimalela. Acara ini berlangsung pada 3-9 Maret 2024.

4. PIK Avenue

PIK Avenue menyuguhkan event seru di long weekend bertajuk Celestial Dragon 'Lion Dance Attractions'. Acara ini berlangsung pada 10-11 Februari 2024. Di tempat ini menyuguhkan keseruan dengan nuansa Imlek yang kental. Ada pula atraksi menarik yang bisa disaksikan pengunjung.

5. M Bloc Space

Dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek, M Bloc Space menggelar sejumlah acara bertajuk 'Pesta Raya Tahun Naga'. Acara ini menghadirkan nuansa budaya Tiongkok yang sangat kental.

(Foto: dok. Rahman Hilmy)

Salah satu yang menarik adalah Pasar Naga Djakarta, dimana tempat ini jadi surga bagi pencinta produk lokal dan UMKM. Produk yang dijual sendiri mulai dari pakaian, wewangian, aksesori, dan masih banyak lagi. Acara ini berlangsung mulai 3-11 Februari.

Selain pasar Naga Djakarta, ada juga kegiatan seru lainnya yaitu seni menggambar kipas bareng KOMIKIN. Kegiatan ini cocok untuk Anda yang kreatif dan suka seni. Kegiatan ini berlangsung tanggal 10 Februari 2024 dan dikenakan biaya Rp55 ribu.