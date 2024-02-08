6 Destinasi Wisata Religi di Pulau Jawa, Cocok untuk Mengisi Libur Isra Miraj

ISRA MIRAJ diperingati setiap tanggal 27 Rajab tahun Hijriah. Hari istimewa tersebut diperingati guna mengenang perjalanan spiritual Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha hingga menembus tujuh lapisan langit menuju Sidratul Muntaha untuk menerima perintah salat lima waktu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pada libur Isra Miraj ini, terdapat berbagai destinasi wisata religi yang bisa dijelajahi, khususnya di Pulau Jawa. Berikut Okezone rangkumkan enam destinasi religi yang bisa dijelajahi saat momen libur Isra Miraj.

1. Masjid Agung Demak

Masjid Agung Demak telah menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang sejarah Indonesia. Keberadaannya tidak hanya sebagai tempat ibadah, namun juga sebagai pusat pendidikan, politik, dan kegiatan sosial masyarakat.

Masjid ini melambangkan toleransi dan keberagaman budaya yang menjadi ciri khas Indonesia.

(Foto: Instagram/@masjid.agung.demak)

Masjid Agung Demak dibangun pada abad ke-15 oleh Raden Patah dan para Wali Songo. Awalnya, Raden Patah yang baru saja menjadi penguasa Demak melihat pentingnya memiliki pusat agama yang kuat sebagai landasan untuk memperluas pengaruh Islam.

Gaya arsitektur Masjid Agung Demak memadukan elemen-elemen Jawa kuno dengan gaya arsitektur Islam. Bangunan ini terbuat dari batu bata merah yang diukir dengan detail yang rumit. Atapnya berbentuk limas dan ornamen-ornamennya dipenuhi dengan ukiran-ukiran yang indah.

2. Makam Sunan Giri

Di hari-hari biasa komplek pemakaman Sunan Giri bisa dibilang tidak pernah sepi peziarah. Salah satu wali songo ini mempelajari dakwah islam dari Sunan Ampel.

Selanjutnya ia berdakwah dengan media lagu permainan anak-anak. Sunan Giri meninggal pada tahun 1506 dan dimakamkan di Desa Giri, Gresik, Jawa Timur.

3. Makam Sunan Gresik

Syekh Maulana Malik Ibrahim atau dikenal sebagai Sunan Gresik merupakan Wali Songo yang memiliki nasab atau keturunan Nabi Muhamad shallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Husain bin Ali Ra.

(Foto: dok. Dwi Aji)

Beliau menggunakan strategi dakwah lewat jalur niaga atau perdagangan. Sunan Gresik meninggal pada tahun 1419 dan dimakamkan di Desa Gopurosukolilo, Jalan Malik Ibrahim. Lokasi makam Sunan Gresik berada tidak jauh dari Alun-Alun Kota Gresik, sehingga mudah untuk diakses.

4. Makam Sunan Ampel

Sunan Ampel atau Raden Rahmat merupakan pendiri pesantren Ampeldeta di Surabaya yang merupakan pesantren tertua di Jawa. Sunan Ampel dimakamkan di sebelah barat masjid Ampel Surabaya yang kini menjadi salah satu wisata religi di Indonesia. Di Masjid Ampel ini kaum muslimin tidak hanya bisa berziarah namun berbelanja kebutuhan religi lainnya.