HOME WOMEN TRAVEL

Turis Taiwan Lolos dari Maut Usai Terjatuh dari Kapal Pesiar

Narissa Nurulita Pamuji , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |21:58 WIB
Turis Taiwan Lolos dari Maut Usai Terjatuh dari Kapal Pesiar
Kapal Pesiar Bellissima (Foto: MSC Cruises)
SEORANG turis mengalami kejadian mengerikan saat dalam perjalanan dengan kapal pesiar MSC Bellissima dari Keelung, Taiwan menuju Okinawa, Jepang pada Kamis, 1 Februari 2024 lalu. Korban diketahui terjatuh ke laut pada pukul 22.00 waktu setempat.

Melansir Taiwan News, pelancong tersebut terjun bebas ke laut dekat Wakaka Wharf, dan kapten kapal pesiar segera melakukan siaran darurat sekaligus melaporkan kasus itu ke pihak berwenang Jepang untuk melakukan operasi pencarian dan penyelamatan.

Pencarian penumpang tersebut dipersulit oleh kondisi malam hari, menurut UDN. Biro Maritim dan Pelabuhan Taiwan melaporkan bahwa korban merupakan penumpang asing yang ditemukan dan berhasil dievakuasi dari dalam air.

Infografis Destinasi Wisata Terbaik 2024

Tim penyelamat Jepang melarikan korban ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Penumpang itu saat ini dilaporkan dalam kondisi baik.

Penyebab kecelakaan dan identitas korban belum diumumkan. Pihak berwenang Jepang sedang menindaklanjuti kasus ini dengan melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Biro Maritim dan Pelabuhan mengatakan bahwa insiden itu tidak mengganggu jadwal kapal MSC Bellissima yang berkapasitas 4.000 penumpang.

