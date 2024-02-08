Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Rute Menuju Pantai Sawarna Banten, Destinasi Bahari di Tanah Jawara

Talitha Reina Alfira , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |21:35 WIB
Rute Menuju Pantai Sawarna Banten, Destinasi Bahari di Tanah Jawara
Pantai Sawarna di Kabupaten Lebak, Banten (Foto: Instagram/@v_ina98)
PANTAI Sawarna ialah salah satu pantai terindah di Provinsi Banten, Indonesia. Lokasinya berada di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, sekitar 280 km dari Jakarta.

Sawarna sendiri bukanlah nama pantai, melainkan nama kawasan wisata. Pengunjung dapat menikmati sejumlah objek wisata pantai yang indah saat sampai di kawasan Pantai Sawarna.

Salah satunya adalah Pantai Tanjung Layar. Pantai ini terbilang cukup unik karena terdapat tebing berbentuk layar. Sinar matahari pada siang hari akan menampakan bayangan yang sangat besar.

Pengunjung juga dapat menyeberang ke tebing berbentuk layar tersebut untuk berfoto. Jalanan di sekitar tebing sangat licin, sehingga pengunjung perlu berhati-hati.

Di kawasan Pantai Sawarna juga terdapat Pantai Ciantir. Keindahan pasir putih Pantai Ciantir yang bersih dan lembut sangat terkenal. Banyak pengunjung yang sekadar berjemur atau bermain voli.

Pantai Sawarna, Banten

(Foto: Instagram/@sawarna)

Pantai Karang Teraja juga tak kalah menawan dengan batu karang besar menyerupai air terjun. Bantu karang di Pantai Karang Teraja memiliki bentuk berundak seperti anak tangga. Sayangnya, pengungkung tidak dapat berenang karena pantai ini didominasi oleh batu karang.

Rute untuk sampai ke Pantai Sawarna Jakarta dapat melalui Tol Jagorawi dengan waktu tempuh 4 jam 30 menit menggunakan kendaraan pribadi. Bila menggunakan kendaraan umum waktu tempuh lebih lama sekitar 9 sampai 10 jam.

Berikut rute keberangkatan dari Jakarta menuju Pantai Sawarna:

Melalui Jalur Barat

Jakarta – Serang – Pandeglang – Saketi – Malingping – Bayah – Sawarna

Jakarta – Rangkasbitung – Gunung Kencana – Malingping – Bayah – Sawarna

Jakarta – Cilegon – Anyer – Labuan – Malingping – Bayah – Sawarna

