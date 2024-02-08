Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Jangan Sembrono, Simak 7 Tips Terbang Nyaman Bersama Anjing Peliharaan

Narissa Nurulita Pamuji , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |10:50 WIB
Jangan Sembrono, Simak 7 Tips Terbang Nyaman Bersama Anjing Peliharaan
Ilustrasi (Foto: tailswithnicole.com)
A
A
A

NAIK pesawat dengan anjing dapat menjadi pengalaman yang menantang, namun dengan persiapan yang tepat, Anda dapat membuatnya menjadi pengalaman yang lancar dan aman. Mulai dari konsultasi dengan dokter hewan hingga pemilihan gendongan yang sesuai.

Dari pemandangan, suara, dan bau yang tidak biasa dapat menjadi hal yang menakutkan bagi anjing Anda, terlebih lagi jika mereka akan menghabiskan waktu penerbangan di bawah kursi Anda atau sendirian di ruang kargo.

Mengutip Cesar, berikut tujuh tips penting yang akan membantu Anda memastikan bahwa perjalanan bersama anjing Anda berjalan dengan baik!

1. Konsultasikan dengan dokter hewan

Jika Anda memertimbangkan untuk membawa anjing Anda saat bepergian udara, sangat penting untuk berbicara dengan dokter hewan Anda terlebih dahulu.

Beberapa anjing mungkin tidak cocok untuk bepergian udara, terutama jika mereka memiliki kondisi kesehatan tertentu atau membutuhkan perawatan medis yang ketat.

Infografis Benda Terlarang Dibawa ke Pesawat

2. Pilih tempat ideal di pesawat

Sebelum memesan tiket, tentukan apakah anjing Anda akan ditempatkan di kabin bersama Anda atau di ruang kargo. Pertimbangkan ukuran dan kebutuhan anjing Anda untuk memastikan kenyamanan dan keamanannya selama perjalanan.

3. Pesan tiket lebih awal

Karena terdapat batasan jumlah hewan peliharaan yang diizinkan dalam setiap penerbangan, pastikan untuk memesan tiket anjing Anda lebih awal.

Hubungi maskapai penerbangan untuk mengonfirmasi ketersediaan tempat anjing Anda di pesawat sebelum melakukan pemesanan.

4. Persiapkan carrier yang tepat

Pilihlah carrier yang sesuai dengan kebutuhan perjalanan Anda, baik itu carrier lunak untuk kabin atau gendongan keras untuk ruang kargo. Pastikan carrier tersebut cukup besar untuk kenyamanan anjing Anda dan sesuai dengan persyaratan maskapai penerbangan.

