HOME WOMEN TRAVEL

10 Tempat Makan Sop Konro di Makassar, Lezatnya Tiada Lawan!

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |18:23 WIB
10 Tempat Makan Sop Konro di Makassar, Lezatnya Tiada Lawan!
Sop Konro, kuliner khas Makassar, Sulawesi Selatan (Foto: Instagram/@sopkonromarannu)
A
A
A

MAKANAN khas Sulawesi Selatan memiliki beragam variasi yang tidak akan pernah habis untuk dijadikan pilihan menu makan siang setiap hari. Salah satunya ialah sop konro, yang terbuat dari daging iga sapi.

Sop konro adalah hidangan yang sangat populer di Makassar, Sulawesi Selatan dan sering dianggap sebagai makanan istimewa.

Bagi Anda yang berkunjung ke Makassar dan ingin menikmati hidangan ini, berikut sepuluh rekomendasi tempat menikmati sop konro di Kota Daeng.

1. Sop Konro Sudiang

Sop konro enak di Makassar juga dapat anda nikmati di Sop Konro Sudiang yang terletak di Jalan Taman Sudiang Indah No. 11, Biring Kanaya, Kota Makassar. Jam operasional Sop Konro Sudiang biasanya dimulai dari pukul 10.00 hingga pukul 18.00 Wita.

Sop Konro

(Foto: TripAdvisor/El Konro)

Mengenai harga, Sop Konro Sudiang menawarkan kisaran harga sekitar Rp38.000 hingga Rp65.000 per porsi.

2. RM Konro Mamminasata

RM Konro Mamminasata, Wahidin di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 1F, Wajo, Makassar, menjadi salah satu favorit di kota tersebut.

Salah satu hidangan unggulannya adalah sop konro, yang menjadi favorit banyak pengunjung.

Dengan hanya membayar sekitar Rp28.000 per orang, Anda sudah bisa menikmati kelezatan sop konro yang disajikan di RM Konro Mamminasata, Wahidin.

Sop Konro

(Foto: dok. Feliciana Xie)

3. Restoran Sop Ubi & Sop Konro (Cabang Bawakaraeng)

Restoran Sop Ubi & Sop Konro (Cabang Bawakaraeng) di Jalan Urip Sumoharjo, Lorong 1 No. 10, Panakkukang, Makassar. Salah satu menu andalannya adalah sop konro, yang dijual dengan harga mulai Rp31.000 per orang.

4. Sop Saudara Irian 2

Sop Saudara Irian 2 di Jalan Andi Pangeran Pettarani No. 12C, Rappocini, Makassar. Restoran ini menyajikan berbagai menu yang membuat Anda tergoda, termasuk sop paru, emping, telur, kikil, dan kacang mete.

Meskipun begitu, harganya cukup terjangkau, berkisar antara Rp7.000 hingga Rp 74.000 per orang. Salah satu menu unggulannya adalah sop konro, yang bisa dinikmati dengan harga sekitar Rp41.000 per orang.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
