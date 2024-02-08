7 Makanan Khas Timur Tengah Paling Sering Disajikan saat Perayaan Isra Miraj

Shawarma, salah satu kuliner khas Timur Tengah (Foto: Delish)

ISRA Miraj merupakan momen penuh makna dan berkah bagi umat Islam. Ya, momen istimewa itu adalah hari peringatan perjalanan spiritual Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam saat menerima perintah shalat lima waktu, sekaligus hadiah mulia dari Allah kepada beliau dan umatnya.

Disamping merayakan spiritualitas dan hari penuh berkah itu, momen Isra Miraj juga kerap dirayakan bersama keluarga dengan menyiapkan sajian hidangan istimewa.

Setiap hidangan tak hanya menyajikan kelezatan di lidah, namun juga mengandung nilai-nilai tradisional dan budaya yang melekat pada peringatan penting ini.

Berikut tujuh makanan ala Timur Tengah yang memperkaya suasana perayaan Isra Miraj sekaligus memberi pengalaman kuliner yang tak terlupakan.

1. Roti Maryam

Roti Maryam atau roti canai ini berasal dari India. Roti ini berbahan tepung terigu, kuning telur, dan margarin.

Roti ini tentu memiliki tekstur tipis, renyah, pipih, berserat, dan padat, roti maryam identik dengan tampilannya yang bulat berserat.

Roti Maryam (Foto: Instagram/@roti_maryam_salman)

Roti ini memang memiliki rasa hambar dan gurih, akan lebih nikmat jika disantap bersama selai coklat ataupun kuah gulai.

2. Baklava

Baklava merupakan hidangan penutup khas Turki yang terdiri dari lapisan adonan pastry yang dipotong-potong berisikan campuran kacang-kacangan seperti kenari, hazelnut dan isian krim yang terbuat dari susu. Baklava dipotong menjadi bermacam bentuk dan ukuran, hingga digulung.

3. Shawarma

Shawarma merupakan hidangan tradisional dari Timur Tengah yang terdiri dari roti pipih berisi daging sapi atau kambing.

Shawarma (Foto: theperfecttide)

Proses pembuatan shawarma melibatkan daging yang umumnya diiris tipis dan kemudian dipanggang dengan cara yang khas. Hidangan ini lengkap dengan berbagai jenis sayuran segar dan saus yang melengkapi cita rasa uniknya.

4. Falafel

Falafel merupakan hidangan khas Timur Tengah dari kacang-kacangan yang dihaluskan, dicampur dengan bawang putih, peterseli, dan berbagai rempah-rempah yang memberikan cita rasa khas.

Adonan falafel kemudian digoreng hingga menjadi bola-bola kecil yang renyah di luar dan lembut di dalam. Hidangan ini disajikan dengan roti pita dan saus tahini yang memberikan kenikmatan pada setiap suapan.