HOME WOMEN FASHION

5 Inspirasi OOTD Office Siren yang Viral di TikTok

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |18:50 WIB
5 Inspirasi OOTD Office Siren yang Viral di TikTok
Tampilan Office Siren. (Foto: Highend)
A
A
A

TREN fashion memang terus berkembang, bukan hanya untuk tampilan ketika kita berlibur atau pergi ke mal, tapi juga saat bekerja. Nah, kali ini muncul tampilan "sirene kantor" yang mengubah gaya busana Anda semakin bersinar.

Siapa sangka gaya pakaian seperti wanita karier akan menjadi gaya masa kini? Dan yang dimaksud dengan 'pekerja kantoran' adalah kantor majalah mode, seperti dalam film terkenal "The Devil Wears Prada" (2006).

Gaya ini muncul dengan nama kantor, yang berarti kombinasi pakaian klasik terpenting dengan aksesori yang tidak biasa dan hal-hal indah lainnya. Berikut beberapa office look atau dikenal sebagai Office Siren seperti dilansir dari Highend.

Office Siren 1

Office Siren

Di jejaring sosial khususnya TikTok, estetika ini selalu dikaitkan dengan Bella Hadid yang menyukai kacamata persegi atau dikenal dengan kacamata Bayonetta.

Office Siren 2

Office Siren

Selain Bella, estetika ini diawali dengan cameo Gisele Bündchen yang memerankan Serena, salah satu karyawan Miranda Priestly, dalam The Devil Wears Prada.

Office Siren 3

Office Siren

Gaya sirene kantor ini untuk menambah sentuhan gaya pada pakaian kantor Anda dengan aksesoris dan aksesoris bergaya seperti kacamata persegi, perhiasan besar, aksesoris rambut dan perhiasan.

Ini adalah "kantor" terpopuler di TikTok dengan hampir 10 juta penayangan. Sekali lagi, ini mengingatkan pada gaya tahun 90an dan 2000an

Halaman:
1 2
      
