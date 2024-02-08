Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Sebulan Lagi Masuki Bulan Ramadan, Ini Tren Busana Muslim yang Bakal Populer untuk Lebaran

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |13:27 WIB
Sebulan Lagi Masuki Bulan Ramadan, Ini Tren Busana Muslim yang Bakal Populer untuk Lebaran
Tren Busana Muslim. (Foto: Instagram)
DALAM satu bulan lagi Umat Muslim memnag akan memasuki bulan Ramadan. Pimpinan Pusat Muhammadiyah pun sudah mengumumkan awal Ramadan akan jatuh pada 11 Maret 2024 dan Idul Fitri pada 10 April 2024.

Selain mempersiapkan Ramadan dengan membayar utang puasa, salah satu yang juga disiapkan oleh para muslimah biasanya fashion. Memang, membeli busana muslim jauh-jauh hari akan lebih murah, ketimbang mendekati Lebaran.

Lantas, apa busana yang bakal populer di Lebaran 2024? Vice President Marketing and Brand Strategy Brand Fashion Benang Jarum, Kanya Trihapsari, mengatakan busana muslim gamis akan menjadi tren paling digemari masyarakat di Lebaran 2024.

"Kalau baju Lebaran erat kaitannya dengan dress panjang, semacam kayak gamis," tuturnya dalam keterangan tertulisnya.

Dia mengatakan, banyak pelanggan yang menyukai baju muslim dengan warna-warna pastel dan warna-warna berani. Beberapa warna tersebut seperti biru laut yang terlihat berani dan gelap.

Menurutnya, tren busana muslim saat ini sedang naik daun, terlihat dari maraknya brand-brand internasional yang mulai melirik desain pakaian wanita yang dikaitkan dengan hijab.

“Kami melihat brand internasional sudah mulai menampilkan model berhijab, seperti brand olahraga. Jadi ada potensi industri tipikal (industri model tertutup) untuk berkembang pesat,” kata Kanya.

