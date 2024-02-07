80+ Nama Bayi Perempuan Bertema Imlek

REKOMENDASI nama bayi perempuan bertema imlek ini bisa dijadikan inspirasi untuk memberi nama anak Anda, teruma jika Anda memiliki darah Tionghoa. Apalagi, jika mereka lahir dekat Imlek.

Nah, berikut 80 lebih nama bayi perempuan bertema imlek seperti dilansir dari berbagai sumber:

1. An: Damai, tenang, tentram

2. Annchi: Seorang bidadari yang cantik

3. Aadina: Menawan dan halus

4. Addara: Anak yang cantik

5. Aileen: bersinar seperti cahaya

6. Alin: Pembawa cahaya

7. Ah Cy: Anak dengan sifat menyenangkan

8. Anulika: Kebahagiaan yang baik

9. Anika: Anak perempuan cantik

10. Arabelle: Anak perempuan cantik

11. Arracelli: Penghuni surga

12. Asha: Harapan

13. Bao-yu: Permata yang beharga

14. Cantika: Keuletan

15. Cheng Xiao: Seorang yang memesona

16. Chyou: Musim anggur, keindahan

17. Da Xia: Pahlawan besar

18. Fang Yin: Harum, wangi, anggun, manis

19. Fen: Wewangian yang manis dan membuat tenang

20. Fen Lian: Seseorang yang tenang

21. Hien: Lembut

22. Jia Li: Keindahan, cantik

23. Jianying: Perempuan yang giat, pintar, dan dianggap penting

24. Jianheeng: Gigih dan tabah

25. Jiao: Menawan

26. Jia Mee: Berwajah cantik

27. Jieru: Kecepatan, mampu berpikir dengan cepat, cerdas

28. Jingmi: Baik hati, selalu menghargai orang lain

29. Kaili: Yang mendambakan kemakmuran

30. Kangjian: Tidak segan untuk memberi, murah hati, jujur

31. Kiew: Perempuan yang banyak dicintai orang lain

32. Li Hua: Bunga pir yang mekar

33. Li Mei: Buah plum yang indah dan mekar

34. Li Wei: Bunga mawar yang indah

35. Lian: Seorang putri, cahaya yang terang

36. Lien-hua: Bunga teratai

37. Liu Xingsheng, artinya: Makmur dan melimpah ruah

38. Lin Yao: Harta berharga

39. Mayleen: Keindahan

40. Mei: Keberuntungan, harapan yang tinggi

41. Mei-Yin: Cantik, keindahan

42. Mingmei: Perempuan cantik dan pintar

43. Ming Na: Bercahaya

44. Niu: Perempuan muda yang ceria

45. Nuan: Ramah, teman yang setia

46. Nuwa: Kreatif, memiliki banyak ide

47. Peiyu: Kemurnia, ketulusan

48. Qiancheng: Masa depan yang cerah

49. Qiaofeng: Perempuan gesit, anggun, dan cerdas

50. Qionglin: Salju