REKOMENDASI nama bayi perempuan bertema imlek ini bisa dijadikan inspirasi untuk memberi nama anak Anda, teruma jika Anda memiliki darah Tionghoa. Apalagi, jika mereka lahir dekat Imlek.
Nah, berikut 80 lebih nama bayi perempuan bertema imlek seperti dilansir dari berbagai sumber:
1. An: Damai, tenang, tentram
2. Annchi: Seorang bidadari yang cantik
3. Aadina: Menawan dan halus
4. Addara: Anak yang cantik
5. Aileen: bersinar seperti cahaya
6. Alin: Pembawa cahaya
7. Ah Cy: Anak dengan sifat menyenangkan
8. Anulika: Kebahagiaan yang baik
9. Anika: Anak perempuan cantik
10. Arabelle: Anak perempuan cantik
11. Arracelli: Penghuni surga
12. Asha: Harapan
13. Bao-yu: Permata yang beharga
14. Cantika: Keuletan
15. Cheng Xiao: Seorang yang memesona
16. Chyou: Musim anggur, keindahan
17. Da Xia: Pahlawan besar
18. Fang Yin: Harum, wangi, anggun, manis
19. Fen: Wewangian yang manis dan membuat tenang
20. Fen Lian: Seseorang yang tenang
21. Hien: Lembut
22. Jia Li: Keindahan, cantik
23. Jianying: Perempuan yang giat, pintar, dan dianggap penting
24. Jianheeng: Gigih dan tabah
25. Jiao: Menawan
26. Jia Mee: Berwajah cantik
27. Jieru: Kecepatan, mampu berpikir dengan cepat, cerdas
28. Jingmi: Baik hati, selalu menghargai orang lain
29. Kaili: Yang mendambakan kemakmuran
30. Kangjian: Tidak segan untuk memberi, murah hati, jujur
31. Kiew: Perempuan yang banyak dicintai orang lain
32. Li Hua: Bunga pir yang mekar
33. Li Mei: Buah plum yang indah dan mekar
34. Li Wei: Bunga mawar yang indah
35. Lian: Seorang putri, cahaya yang terang
36. Lien-hua: Bunga teratai
37. Liu Xingsheng, artinya: Makmur dan melimpah ruah
38. Lin Yao: Harta berharga
39. Mayleen: Keindahan
40. Mei: Keberuntungan, harapan yang tinggi
41. Mei-Yin: Cantik, keindahan
42. Mingmei: Perempuan cantik dan pintar
43. Ming Na: Bercahaya
44. Niu: Perempuan muda yang ceria
45. Nuan: Ramah, teman yang setia
46. Nuwa: Kreatif, memiliki banyak ide
47. Peiyu: Kemurnia, ketulusan
48. Qiancheng: Masa depan yang cerah
49. Qiaofeng: Perempuan gesit, anggun, dan cerdas
50. Qionglin: Salju