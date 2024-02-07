Segini Tarif Menginap di Villa Mewah yang Heboh Usir Rachel Vennya

SEGINI tarif menginap di villa mewah yang heboh usir Rachel Vennya menarik untuk diulas. Hal ini dikarenakan janda dua anak ini diusir dari Luxury Villa bernama MMM Boutique di Bali karena kedapatan membawa mie instan dan juga beberapa makanan dari luar.

Dalam kejadian ini membuat Rachel Vennya pun langsung cerita pada akun media sosial. Adapun, dia menyayangkan perlakuan staf hotelnya yang tidak ramah serta melarang mengonsumsi mie instant. Lantas berapa tarifnya?

Ternyata segini tarif menginap di villa mewah yang heboh usir Rachel Vennya yakni sekitar Rp15 hingga Rp20 juta per malam. Perbedaan harga tergantung dari pemesanan melalui aplikasi online ataupun langsung.

Untuk fasilitas yang diberikan oleh pelayanannya yakni dekat dengan pantai serta memiliki ruangan luas dan private. Serta terdapat kolam renang yang bisa dipakai oleh pengunjung hotel.

Sementara itu, unggahan Rachel Vennya ini pun memicu kemarahan netizen, dan membanjiri review vila tersebut dengan komentar negatif. Akibatnya, para akun Instagram MMM Boutique Hotel & Villa yakni @boutique_villa_maa pun di-deactive. Meskipun, masih ada netizen yang salah sasaran ke akun Instagram lainnya @mmmvillas, karena kemiripan namanya.