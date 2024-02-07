Mau Hoki di Tahun Naga Kayu? Ini 6 Hal yang Harus Dilakukan Menurut Ahli Feng Shui

PREDIKSI Feng Shui menyebut bahwa 2024 adalah tahun keberuntungan, kesuksesan, dan kehormatan karena shio 2024 adalah Naga Kayu. Naga sendiri, merupakan lambang kesuksesan, kecerdasan, dan kehormatan.

Menurut Ahli Feng Shui Lely Vy, menjelaskan unsur kayu pada tahun naga kayu akan melambangkan nutrisi, evolusi, peningkatan, dan kelimpahan berkat.

"Jadi, tahun naga kayu dapat diartikan sebagai awal yang segar dan tahunnya untuk menetapkan landasan bagi kesuksesan jangka panjang," kata Lely saat ditemui di acara Media Briefing bersama Mr.DIY di kawasan Jakarta Selatan.

Dengan keberuntungan yang menyertai tahun 2024, akan sangat disayangkan jika tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Salah satu yang bisa dilakukan adalah 'booster' energi positif di rumah sebagai bagian terpenting kehidupan ini.

Ya, jika rumah Anda energinya diperbaiki, dipercaya bahwa kebaikan, kesuksesan, dan keberuntungan bisa datang. Tentu, itu akan memengaruhi karier atau kehidupan secara umum.

Itu kenapa Lely Vy menyarankan 6 hal berikut ini untuk dilakukan agar keberuntungan ngalir terus sepanjang 2024. Apa saja?

Pastikan area pintu depan rumah bersih dan tidak berantakan

Pintu rumah, kata Lely, itu semacam mulut di tubuh manusia. Pintu menjadi awal dari semua yang akan terjadi dalam rumah.

"Makanya, sangat disarankan agar pintu depan dan area di dekatnya itu bersih, tidak berantakan, dan wangi, supaya energi yang masuk baik dan positif," kata Lely.

Di area dekat pintu masuk, lanjut Lely, disarankan untuk menambahkan semacam aksesori berwarna merah. "Kenapa merah? Warna itu dipercaya dapat membawa hoki terlebih di tahun Naga Kayu ini," tambahnya.

Area ruang makan ada unsur emasnya

Ruangan lain yang perlu diperhatikan agar hoki sepanjang tahun 2024 adalah ruang makan keluarga. Menurut Lely, akan sangat baik jika ditambahkan unsur emas di sana.

"Ruang makan itu tempatnya keluarga berkumpul, menikmati hasil jerih payah, dan akan lebih baik di tahun ini jika ditambahkan aksesori bernuansa emas. Emas mewakili kebesaran, keberuntungan," papar Lely.

Ria Sutrisno selaku Chief of Marketing MR.DIY memberi saran untuk menambahkan semacam vas bunga emas atau sendok garpu berwarna emas di ruang makan. "Aksesori warna emas yang mudah dimiliki itu misalnya vas bunga atau sendok-garpu," sarannya.

Tempatkan jam di area barat daya rumah

Sudut barat daya rumah Anda dipercaya membawa kebaikan di 2024 ini. Karena itu, Lely menyarankan untuk tempatkan jam di sana. "Jam diasosiasikan sebagai waktu dan waktu itu diharapkan akan membawa rezeki di 2024 ini. Kalau bisa tempatkan jam warna merah," kata Lely.

"Dengan adanya jam di sudut barat daya rumah, diharapkan datang rezeki berlimpah di dalam rumah," sambungnya.