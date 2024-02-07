Viral Momen Kekuatan Motor Jadul Supra Bapak Lancar Menerjang Banjir

INDONESIA tengah memasuki musim hujan, hampir setiap hari banyak daerah dilanda hujan dengan intensitas tinggi, setelah berbulan-bulan mengalami cuaca panas yang ekstrem.

Alhasil di berbagai daerah dan banyak titik di jalan menjadi banjir karena curah hujan yang tinggi, dan semua akses jalan terhambat karena tidak bisa dilewati oleh para pengguna kendaraan, baik roda dua atau pun roda empat.

Namun, kondisi jalanan banjir ini tampaknya tak menjadi halangan dari pemilik kendaraan roda dua khusus, motor jenis Supra. Hal ini terungkap lewat video viral yang diunggah akun TikTok @amangiskhan0.

Dalam video viral yang sudah mendapat sekira 2,9 juta kali penayangan dan hampir 85ribu like dari para warganet pengguna platform media sosial tersebut, memperlihatkan seorang pengendara motor Supra, yang diketahui adalah salah seorang anggota disdamkar Kab Kota Garut, Jawa Barat berani menerjang jalanan yang banjir.

Berbekal motor bebek klasik jaman dulu yang terkenal dengan istilah motor Supra “Bapak”, sang pengendara berhasil melewati jalanan banjir cukup dalam dengan aman.

Padahal di sekelilingnya terlihat banyak motor-motor dan mobil yang menepi, karena tak berani alias takut menerjang jalanan banjir tak mau kendaraannya mogok akibat mesin mati terkena air.