Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Momen Kekuatan Motor Jadul Supra Bapak Lancar Menerjang Banjir

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |18:30 WIB
Viral Momen Kekuatan Motor Jadul <i>Supra</i> Bapak Lancar Menerjang Banjir
Viral momen kekuatan motor supra jadul, (Foto: TikTok @amangiskhan0)
A
A
A

INDONESIA tengah memasuki musim hujan, hampir setiap hari banyak daerah dilanda hujan dengan intensitas tinggi, setelah berbulan-bulan mengalami cuaca panas yang ekstrem.

Alhasil di berbagai daerah dan banyak titik di jalan menjadi banjir karena curah hujan yang tinggi, dan semua akses jalan terhambat karena tidak bisa dilewati oleh para pengguna kendaraan, baik roda dua atau pun roda empat.

Namun, kondisi jalanan banjir ini tampaknya tak menjadi halangan dari pemilik kendaraan roda dua khusus, motor jenis Supra. Hal ini terungkap lewat video viral yang diunggah akun TikTok @amangiskhan0.

Dalam video viral yang sudah mendapat sekira 2,9 juta kali penayangan dan hampir 85ribu like dari para warganet pengguna platform media sosial tersebut, memperlihatkan seorang pengendara motor Supra, yang diketahui adalah salah seorang anggota disdamkar Kab Kota Garut, Jawa Barat berani menerjang jalanan yang banjir.

(Foto: TikTok @amangiskhan0)

Berbekal motor bebek klasik jaman dulu yang terkenal dengan istilah motor Supra “Bapak”, sang pengendara berhasil melewati jalanan banjir cukup dalam dengan aman.

(Foto: TikTok @amangiskhan0)

Padahal di sekelilingnya terlihat banyak motor-motor dan mobil yang menepi, karena tak berani alias takut menerjang jalanan banjir tak mau kendaraannya mogok akibat mesin mati terkena air.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement