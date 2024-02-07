7 Potret Rumah Tamara Tyasmara yang Disorot Usai Anaknya Tenggelam di Kolam Renang

7 Potret Rumah Tamara Tyasmara yang Disorot Usai Anaknya Tenggelam di Kolam Renang, bisa dilihat paparannya melalui artikel ini. Seiring dengan ramainya kasus kematian sang putra, Dante menghembuskan napas terakhirnya.

Ya, Tamara Tyasmara, pemain sinetron dan film tersebut baru-baru ini jadi sorotan publik setelah anak semata wayangnya, Dante, meninggal dunia karena tenggelam di kolam renang.

Setelah kepergian Dante, rumah Tamara diketahui mengalami berbagai kejadian aneh yang mengusik ketenangannya. Mulai dari barang yang jatuh hingga suara-suara aneh yang diduga berasal dari dapur.

Banyak warganet yang penasaran dan ingin tahu potret rumah Tamara. Seperti apa potretnya? Berikut ulasan singkatnya, sebagaimana dihimpun dari Instagram pribadi Tamara, @tamaratyasmara pada Rabu (7/2/2024)

1. Dominasi warna putih: Rumah Tamara tampak didominasi warna putih. Pintu warna abu-abu muda dan jendela yang dipercantik dengan gorden warna putih.

2. Taman rindang: Ini potret bagian depan rumah Tamara tampak rindang dengan taman yang dipenuhi oleh beragam tumbuhan hijau dan pot tanaman.

3. Ruang tamu earth tone: Ruang tamu dalam rumah Tamara terlihat elegan, dengan sofa warna hitam dan nuansa coklat pada furnitur dan dekorasi.

