Perayaan Tahun Baru Imlek, atau Tahun Baru China, memiliki makna penting bagi masyarakat yang merayakannya, terutama bagi komunitas etnis Tionghoa di seluruh dunia. Hari Raya Imlek dianggap sebagai peristiwa pembuka tahun baru dalam budaya Tionghoa.

Menurut astrologi, tahun 2024 diprediksi sebagai tahun Naga Kayu. Dalam tradisi Tionghoa, ucapan selamat Imlek 2024 bukan sekadar rangkaian kata, melainkan juga doa dan harapan yang mencerminkan kekayaan budaya yang dijaga dan dirayakan bersama. Nah, dihimpun dari berbagai sumber, Rabu (7/2/2024) berikut 40 ucapan selamat tahun baru imlek yang penuh doa dan harapan di tahun 2024.

1. Selamat Tahun Baru Imlek 2024, Semoga setiap langkahmu diiringi keberkahan.

2. Gong Xi Fa Cai. Semoga di tahun baru ini, kamu dan keluarga dipenuhi dengan kebahagiaan dan keberhasilan.

3. Semoga setiap impian dan harapan kamu menjadi kenyataan. Gong Xi Fa Cai!

4. Seiring dengan mekarnya bunga persahabatan, semoga Tahun Baru Imlek ini membawa keberuntungan di setiap langkah hidup kita.

5. Selamat Tahun Baru Imlek, selamat merayakan bersama keluarga tercinta. Semoga kebersamaan ini membawa kebahagiaan yang abadi.

6. Dalam gemerlap lentera dan semarak warna merah, mari sambut Tahun Baru Imlek dengan hati yang tulus dan penuh syukur.

7. Semoga segala usaha diberkahi dan setiap langkah diiringi keberhasilan. Selamat Tahun Baru Imlek 2024!

8. Selamat Tahun Baru Imlek. Seperti naga yang melintasi langit, semoga impianmu mencapai puncak tertinggi.

9. Di tahun yang baru ini, semoga cinta dan damai senantiasa menyelimuti hidupmu. Selamat Tahun Baru Imlek!

10. Xin Nian Kuai Le untuk kedua orang tua tercinta. Semoga di tahun baru ini, setiap detik kebersamaan kita menjadi lebih berharga.

11. Selamat Tahun Baru Imlek, semoga kebahagiaan senantiasa menyertai kita.

12. Semoga setiap momen di tahun naga kayu ini dipenuhi dengan kebahagiaan, kesehatan, dan kemakmuran. Selamat Tahun Baru Imlek 2024!

13. Gong Xi Fa Cai! Semoga setiap perjuangan kita membuahkan hasil, dan kebahagiaan.

14. Semoga tahun baru ini membawa keberuntungan yang melimpah untukmu. Gong Xi Fa Cai!

15. Tahun Baru Imlek adalah saat yang tepat untuk merayakan persahabatan dan kebahagiaan bersama. Selamat merayakan bersama orang-orang tercinta!