99 Nama Bayi Laki-Laki Bertema Imlek

BERIKUT rekomendasi 99 nama bayi laki-laki bertema Imlek. Imlek merupakan salah satu hari besar bagi etnis Tionghoa. Tahun baru China atau imlek memang berbeda dengan tahun baru Masehi.

Biasanya, setiap tahunnya tahun China akan memiliki hewan sebagai perlambangannnya. Tahun ini, hewan yang diperlambangkan yakni naga. Nah, berikut rekomendasi 99 nama bayi laki-laki bertema imlek, seperti dilansir dari berbagai sumber.

1. A: Punya arti damai

2. Aiguo: Punya arti patriotik

3. Bai: Punya arti putih atau sebening kaca

4. Bao: Punya arti harta karun

5. Bingwen: Punya arti master seni bela diri

6. Bohai: Punya arti sekuat ombak laut

7. Bo: Punya arti kakak laki-laki

8. Bojing: Punya arti ombak yang lembut

9. Bolin: Punya arti hujan lembut

10. Boqin: Punya arti terhormat

11. Changing: Punya arti berkembang

12. Changming: Punya arti cemerlang selamanya

13. Changpu: Punya arti anggur

14. Chang: Punya arti tua

15. Chao: Punya arti kemenangan

16. Donghai: Punya arti laut timur

17. Da: Punya arti cerdas

18. Dwei: Punya arti berbudi luhur

19. Deming: Punya arti berbudi luhur

20. Enlai: Punya arti bantuan akan datang

21. Fa: Punya arti utusan itu telah datang

22. Fu: Punya arti kaya

23. Fan: Punya arti fana tapi mematikan

24. Fang: Punya arti yang benar

25. Feng: Punya arti senjata kuat atau angin

26. Geng: Punya arti tebal

27. Guotin: Punya arti pemimpin yang sopan

28. Geming: Punya arti revolusi

29. Gen: Punya arti sekuat akar

30. Guang: Punya arti kemuliaan

31. Guozhi: Punya arti semoga kerajaan sembuh

32. Gui: Punya arti terhormat dan berharga

33. He: Punya arti harmonis

34. Huan: Punya arti kegembiraan

35. Hop: Punya arti harapan

36. Heng: Punya arti tekun dan sabar

37. Hong: Punya arti angsa liar

38. Jian: Punya arti tak kenal lelah

39. Jingguo: Punya arti pemimpin yang perkasa

40. Jiao-long: Punya arti terlihat kuat seperti naga

41. Jing-sheng: Punya arti lahir di kota untuk berkembang

42. Jinjing: Punya arti cermin emas

43. Jinhai: Punya arti laut emas

44. Junjie: Punya arti pahlawan tampan

45. Kong: Punya arti dikirim surga

46. Kang: Punya arti semoga kemakmuran dan kesehatan yang baik

47. Liang: Punya arti cahaya terang dan jernih

48. Ling: Punya arti pintar

49. Liu: Punya arti pohon willow

50. Liqin: Punya arti kecapi yang indah