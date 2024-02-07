BERIKUT rekomendasi 99 nama bayi laki-laki bertema Imlek. Imlek merupakan salah satu hari besar bagi etnis Tionghoa. Tahun baru China atau imlek memang berbeda dengan tahun baru Masehi.
Biasanya, setiap tahunnya tahun China akan memiliki hewan sebagai perlambangannnya. Tahun ini, hewan yang diperlambangkan yakni naga. Nah, berikut rekomendasi 99 nama bayi laki-laki bertema imlek, seperti dilansir dari berbagai sumber.
1. A: Punya arti damai
2. Aiguo: Punya arti patriotik
3. Bai: Punya arti putih atau sebening kaca
4. Bao: Punya arti harta karun
5. Bingwen: Punya arti master seni bela diri
6. Bohai: Punya arti sekuat ombak laut
7. Bo: Punya arti kakak laki-laki
8. Bojing: Punya arti ombak yang lembut
9. Bolin: Punya arti hujan lembut
10. Boqin: Punya arti terhormat
11. Changing: Punya arti berkembang
12. Changming: Punya arti cemerlang selamanya
13. Changpu: Punya arti anggur
14. Chang: Punya arti tua
15. Chao: Punya arti kemenangan
16. Donghai: Punya arti laut timur
17. Da: Punya arti cerdas
18. Dwei: Punya arti berbudi luhur
19. Deming: Punya arti berbudi luhur
20. Enlai: Punya arti bantuan akan datang
21. Fa: Punya arti utusan itu telah datang
22. Fu: Punya arti kaya
23. Fan: Punya arti fana tapi mematikan
24. Fang: Punya arti yang benar
25. Feng: Punya arti senjata kuat atau angin
26. Geng: Punya arti tebal
27. Guotin: Punya arti pemimpin yang sopan
28. Geming: Punya arti revolusi
29. Gen: Punya arti sekuat akar
30. Guang: Punya arti kemuliaan
31. Guozhi: Punya arti semoga kerajaan sembuh
32. Gui: Punya arti terhormat dan berharga
33. He: Punya arti harmonis
34. Huan: Punya arti kegembiraan
35. Hop: Punya arti harapan
36. Heng: Punya arti tekun dan sabar
37. Hong: Punya arti angsa liar
38. Jian: Punya arti tak kenal lelah
39. Jingguo: Punya arti pemimpin yang perkasa
40. Jiao-long: Punya arti terlihat kuat seperti naga
41. Jing-sheng: Punya arti lahir di kota untuk berkembang
42. Jinjing: Punya arti cermin emas
43. Jinhai: Punya arti laut emas
44. Junjie: Punya arti pahlawan tampan
45. Kong: Punya arti dikirim surga
46. Kang: Punya arti semoga kemakmuran dan kesehatan yang baik
47. Liang: Punya arti cahaya terang dan jernih
48. Ling: Punya arti pintar
49. Liu: Punya arti pohon willow
50. Liqin: Punya arti kecapi yang indah