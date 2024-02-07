Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Punya Rambut Gimbal, Dhyo Haw Ngaku Keramas Setiap Hari

Reyhans Wilyan Arivanza , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |13:30 WIB
Punya Rambut Gimbal, Dhyo Haw Ngaku Keramas Setiap Hari
Perawatan rambut gimbal ala Dhyo Haw, (Foto: Instagram @dhyohawofficial)
A
A
A

TAK hanya kaum perempuan, tapi rambut merupakan mahkota utama bagi semua pria. Mengingat gaya model atau potongan rambut sangat memengaruhi keseluruhan tampilan seseorang.

Meski tak sebanyak kaum wanita, tapi untuk kaum pria sendiri ada berbagai jenis potongan rambut, dari commahair, sidepart, cepak basket, spike, hingga yang nyentrik seperti keriting gimbal, seperti gaya potongan rambut milik penyanyi Dhyo Haw.

 BACA JUGA:

Musisi yang mengawali karirnya di dunia reggae ini, menyebut pada awalnya i menyukai rambut gimbal yang menjadi ikonik para musisi musik reggae. Penyanyi yang baru saja merilis single terbarunya, Sambung Rasa ini mengungkap pertama kali mengubah model rambutnya karena melihat sang sahabat.

(Foto: Instagram @dhyohawofficial)

“Pertama kali lihat itu gaya dari mas Keong, sahabat dan gitaris saya. Ia merubah rambut dirinya bergaya “dreadlocks”,” kata Dhyo Haw saat ditemui di Inews Tower di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat baru-baru ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/611/3066682/rambut_menipis_pria-1ncT_large.jpg
4 Tips Mengatasi Rambut Menipis Pada Pria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/611/3062153/tips_atasi_rambut_rontok_hijabers-Yo3n_large.jpg
4 Tips Cegah Rontok bagi Hijabers, Awas Alami Kebotokan Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/26/611/3040233/kebotakan_dini-17En_large.jpg
Yuk Cegah Kebotakan Dini dengan Cara-Cara Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/611/3035188/desta-wQnT_large.jpg
Potret Desta Lakukan Transplantasi Rambut Gara-gara Pitak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/611/3034432/mewarnai_rambut-wfmE_large.jpg
Sama-Sama Mewarnai Rambut, Apa Beda Cat Rambut dengan Hair Toning?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/13/611/3033763/perawatan_rambut-WofK_large.jpg
Ini 4 Masalah Rambut yang Kerap Dikeluhkan Perempuan saat Datang ke Salon
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement