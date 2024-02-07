Punya Rambut Gimbal, Dhyo Haw Ngaku Keramas Setiap Hari

TAK hanya kaum perempuan, tapi rambut merupakan mahkota utama bagi semua pria. Mengingat gaya model atau potongan rambut sangat memengaruhi keseluruhan tampilan seseorang.

Meski tak sebanyak kaum wanita, tapi untuk kaum pria sendiri ada berbagai jenis potongan rambut, dari commahair, sidepart, cepak basket, spike, hingga yang nyentrik seperti keriting gimbal, seperti gaya potongan rambut milik penyanyi Dhyo Haw.

Musisi yang mengawali karirnya di dunia reggae ini, menyebut pada awalnya i menyukai rambut gimbal yang menjadi ikonik para musisi musik reggae. Penyanyi yang baru saja merilis single terbarunya, Sambung Rasa ini mengungkap pertama kali mengubah model rambutnya karena melihat sang sahabat.

(Foto: Instagram @dhyohawofficial)

“Pertama kali lihat itu gaya dari mas Keong, sahabat dan gitaris saya. Ia merubah rambut dirinya bergaya “dreadlocks”,” kata Dhyo Haw saat ditemui di Inews Tower di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat baru-baru ini.