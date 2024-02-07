Jelang Libur Panjang, Simak 4 Tips Terbang Nyaman ala Pramugari

BEPERGIAN dengan pesawat terbang selalu menyenangkan karena dapat mempersingkat waktu perjalanan.

Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan traveler agar terbang mereka menjadi pengalaman menyenangkan.

Kali ini, seorang pramugari yang juga TikToker asal Florida, Amerika Serikat, Caroline dengan akun @xoblondevoyage berbagi empat tips terbaiknya untuk memastikan liburan Anda dengan pesawat berjalan tanpa hambatan bebas stres.

Hal tersebut termasuk memesan penerbangan lebih awal, waktu optimal untuk sampai ke bandara, dan alasan Anda tidak perlu panik saat melihat kondensasi di jendela pesawat. Berikut empat tips ala Caroline seperti dikutip dari Daily Mail.

1. Sediakan waktu dua jam sebelum terbang

Melompat dari satu pesawat dan berlari ke gerbang pesawat berikutnya bisa menjadi pengalaman yang sangat menegangkan.

Oleh karena itu, pramugari menyarankan agar Anda memberikan waktu yang cukup untuk berpindah dari satu penerbangan ke penerbangan lainnya.

“Jika Anda memesan penerbangan lanjutan, pastikan meluangkan waktu setidaknya dua jam di antara penerbangan,” kata Caroline.

Mengungkap seberapa sering situs web pihak ketiga hanya memberikan waktu 30 menit kepada wisatawan di antara penerbangan. Ia menjelaskan bahwa ini tidak cukup. “Bahkan satu jam saat ini tidaklah cukup,” tambahnya.

2. Pilih penerbangan pertama

Mungkin saran yang tidak disukai bagi mereka yang menikmati lima menit ekstra meringkuk di tempat tidur. Namun, Caroline menyarankan terbang lebih awal akan membuat perjalanan Anda lebih mudah.

“Saya tahu Anda tidak ingin bangun jam tiga pagi untuk mengejar penerbangan jam lima pagi,” sindirnya.

"Tetapi aku berjanji, semakin awal terbang, segalanya akan berjalan lebih lancar," paparnya.

Caroline menjelaskan bahwa semakin awal Anda pergi, semakin banyak waktu yang harus Anda persiapkan jika terjadi sesuatu yang tidak beres.