HOME WOMEN HEALTH

Cara Menurunkan Berat Badan dalam 1 Minggu, Dijamin Efektif

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |01:49 WIB
Cara Menurunkan Berat Badan dalam 1 Minggu, Dijamin Efektif
Cara menurunkan berat badan dalam seminggu . (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MEMILIKI badan ideal adalah harapan semua orang. Namun, ada beberapa hal yang membuat seseorang mengalami obesitas atau kegemukan. Salah Satunya adalah kesibukan kerja yang membuat banyak orang melupakan olahraga.

Tentunya obesitas tidak boleh didiamkan, sebab bisa menimbulkan dampak yang tidak baik bagi tubuh. Selain bentuk tubuh yang tidak sedap dipandang, berbagai penyakit pun dapat mengintai. Lantas bagaimana cara untuk menurunkan berat badan dengan cepat?

Merangkum dari berbagai sumber, Rabu (7/2/2024) berikut cara menurunkan berat badan dalam waktu satu minggu. Yuk disimak!

1. Jangan Konsumsi Makanan Cepat Saji

Tidak bisa dipungkiri makanan siap saji memanglah sangat menggoda. Selain cepat pada penyajiannya, banyak beberapa orang lebih memilih makan makanan cepat saji karena tidak ada waktu untuk memasak.

Diet

Makan makanan cepat saji setiap hari bukanlah ide baik karena seiring berjalannya waktu banyak meningkatkan banyak risiko terkena penyakit. Mengurangi makanan cepat saji, sama saja kita mengurangi gula buatan dan garam yang bisa menyebabkan obesitas.

2. Kurangi Karbohidrat dan Perbanyak Protein

Karbohidrat memanglah kita butuhkan setiap hari. Tetapi jika kamu ingin menurunkan berat badan, kamu bisa mencoba untuk mengurangi karbohidrat. Lalu kamu ganti dengan perbanyak protein. Protein sendiri dapat menimbulkan rasa kenyang yang lebih lama dibanding karbohidrat. Protein juga dapat menjaga kadar gula darah tetap stabil lho!

3. Kurangi Asupan Kalori

Hal pertama mungkin kamu bisa mencoba dengan cara mengurangi asupan kalori. Menurut Academy of Nutrition and Dietetics, banyaknya kalori yang perlu dikurangi untuk menurunkan berat badan ialah 500 kkal. Namun, angka 500 kkal mungkin terkesan kecil, tapi jangan sampai kamu menurunkan lebih dari itu ya, karena bisa berakibat buruk pada kesehatanmu.

