HOME WOMEN HEALTH

7 Cara Menjaga Kesehatan Tulang agar Tidak Keropos, Pastikan Asupan Vitamin D Terpenuhi

Andre Purwanto , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |20:52 WIB
7 Cara Menjaga Kesehatan Tulang agar Tidak Keropos, Pastikan Asupan Vitamin D Terpenuhi
Tips menjaga kesehatan tulang. (Foto: AladinMall)
A
A
A

SEIRING dengan bertambahnya usia, Anda perlu mengetahui cara menjaga kesehatan tulang dan darah. Dua bagian tubuh tersebut terbukti menjadi masalah bagi manusia, terutama saat usia mendekati senja.

Tak hanya untuk bergerak, tulang berperan besar dalam membentuk struktur atau rangka tubuh, melindungi organ tubuh dan menyimpan kalsium.

Jika tidak dijaga kesehatannya, tulang akan lemah dan keropos sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik. Resiko terburuk, Anda akan mudah mengalami patah tulang.

Cara Menjaga Kesehatan Tulang

1. Perbanyak Asupan Kalsium

Selain vitamin D, memenuhi asupan kalsium bagi tubuh juga penting dalam cara menjaga kesehatan tulang. Berikut adalah beberapa jenis minuman dan makanan yang mengandung kalsium dan baik dikonsumsi sebagai cara menjaga kesehatan tulang:

Kacang–kacangan, tahu, produk olahan susu, sayuran hijau (kubis dan brokoli), ikan salmon dan makanan yang terbuat dari olahan tepung yang difortifikasi (penambahan zat gizi).

2. Menjaga Berat Badan Ideal

AladinMall

Mempertahankan berat badan ideal cukup penting agar Anda bisa terhindar dari beberapa risiko penyakit. Menjaga berat badan ideal juga menjadi salah satu cara untuk menjaga kesehatan tulang.

Berat badan berlebih atau obesitas dapat meningkatkan risiko cedera pada tulang. Oleh karenanya, Anda disarankan mengonsumsi minuman bebas gula buatan. Pastikan pula mengonsumsi makanan sehat.

3. Berjemur di Bawah Sinar Matahari Pagi

Salah satu cara menjaga kesehatan tulang alami adalah dengan memenuhi kebutuhan vitamin D lewat sinar matahari pagi. Diketahui luas bahwa sinar matahari merupakan sumber vitamin D yang baik bagi tubuh karena dapat membantu penyerapan kalsium.

4. Rutin Olahraga

Olahraga merupakan aktivitas yang sangat penting untuk menunjang kesehatan tubuh, termasuk bagian tulang. Jarang bergerak dapat membuat otot dan tulang jadi semakin lemah. Penelitian juga menunjukkan bahwa, apabila seseorang tidak berolahraga secara rutin, maka akan lebih rentan mengalami masalah tulang, seperti osteoporosis.

Lakukan setidaknya 150 menit per minggu (untuk olahraga ringan) yang terbagi menjadi 5 kali sesi selama 30 menit per sesi.

