Cara Menjaga Kebersihan Tangan dari Virus dan Kotoran, Mudah dan Cepat!

CARA menjaga kebersihan tangan penting untuk diketahui, terutama agar terhindar dari virus dan kotoran yang menempel akibat menyentuh benda-benda di luar rumah.

Membersihkan tangan adalah proses melepaskan kotoran dan mikroorganisme dari tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir ataupun cairan antiseptik berbasis alkohol. Kebersihan tangan sangat berpengaruh pada kualitas kesehatan. Semakin bersih tangan, semakin terhindar dari virus dan kotoran yang berpotensi memicu penyakit.

Buat yang belum tahu, berikut panduan dan cara menjaga kebersihan tangan agar terlindung dari penyakit.

1. Cuci Tangan dengan Air Mengalir dan Sabun

Cuci tangan yang benar adalah membasuh area antara telapak tangan hingga siku. Untuk membasuhnya, gunakan air mengalir dengan cairan hand wash atau sabun cuci tangan.

Cuci tangan menggunakan sabun terbukti efektif untuk mencegah penularan berbagai jenis virus yang menempel. Adapun cara mencuci tangan yang baik menggunakan sabun dan air mengalir adalah:

- Basuh tangan dengan air bersih yang mengalir.

- Gunakan sabun pada tangan secukupnya.

- Gosok telapak tangan satu dengan lainnya secara berulang.

- Gosok punggung tangan dan sela jari, ulangi dengan posisi saling bertautan.

- Gosok punggung jari ke telapak tangan dengan jari saling bertautan.

- Genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar.

- Gosok ujung jari ke telapak tangan agar kuku terkena sabun.

- Gosok tangan yang bersabun menggunakan air bersih mengalir.

- Keringkan tangan menggunakan lap sekali pakai atau tisu.

2. Gunakan Hand Sanitizer

Semenjak pandemi Covid-19 melanda, penggunaan hand sanitizer semakin masif. Penggunaan hand sanitizer merupakan bentuk antisipasi bila sabun dan air mengalir tidak dapat membunuh virus yang menempel di tangan.

Hand sanitizer merupakan produk yang mengandung setidaknya 60 persen alkohol dan bahan lainnya untuk menurunkan jumlah kuman di tangan. Adapun cara mencuci tangan menggunakan hand sanitizer sesuai anjuran WHO, adalah:

- Tuang hand sanitizer secukupnya di telapak tangan.

- Ratakan hand sanitizer menggunakan kedua telapak tangan.

- Gosok punggung dan sela-sela jari tangan.

- Gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari.

- Posisikan jari-jari dalam dari kedua tangan agar saling mengunci.

- Gosok ibu jari kiri secara memutar.

- Gosok ujung jari-jari kedua tangan.