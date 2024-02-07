Cara Mengatasi Gangguan Kesehatan saat Melakukan Penerbangan Jarak Jauh

Cara mengatasi gangguan kesehatan saat melakukan penerbangan. (Ilustrasi: Mister Aladin)

PERJALANAN jarak jauh menggunakan pesawat memang menghabiskan banyak waktu dengan duduk. Walaupun terlihat santai, tapi ada beberapa masalah yang bisa terjadi pada tubuh Anda selama berada di pesawat. Berikut ini ada beberapa gangguan kesehatan yang kerap terjadi selama terbang dan tips untuk mengatasinya.

1. Jet lag

Hal ini sering terjadi pada Anda yang sering melakukan penerbangan jarak jauh dan dipengaruhi perbedaan waktu. Gejala umum yang terjadi saat terkena jet lag adalah kelelahan, sakit kepala, sulit tidur, dan selara makan yang turun.

Cara mengatasi jet lag:

- Tidur yang nyenyak sebelum melakukan penerbangan jarak jauh

- Makan dengan porsi kecil dalam waktu setempat

- Hindari kafein dan minuman beralkohol selama 2 jam sebelum tidur.

2. Mabuk udara

Mabuk udara biasanya disebabkan terganggunya keseimbangan tubuh dan indra pengelihatan selama pesawat mengalami turbulensi. Anda biasanya lebih kesulitan memandangi objek yang tidak bergerak dan merasa mual.

Cara mengatasi mabuk udara:

- Sebelum membeli tiket pesawat, pilihlah kursi dekat jendela supaya dapat melihat pemandangan yang lebih luas

- Gunakan kantung mabuk yang tersedia di setiap kursi pesawat

- Mengonsumsi obat mabuk sesuai anjuran dokter.

3. Perubahan tekanan udara

Selama lepas landas dan ketika pesawat terbang menanjak, berkurangnya tekanan udara dalam kabin menyebabkan gas mengembang, dan saat pesawat terbang turun, volume gas berkurang. Udara yang terperangkap dalam area tubuh, seperti sinus, telinga, dan usus dapat menimbulkan ketidaknyamanan selama Anda di dalam pesawat.

Cara mengatasi dampak perubahan tekanan udara:

- Menghindari makanan dan minuman yang mengandung gas sebelum naik pesawat

- Kunyah permen untuk menggerakan mulut dan otot sekitar rahang dan telinga

- Menguap supaya melegakan telinga.

Anda juga bisa melakukan olahraga ringan selama duduk di pesawat untuk menghilangkan pegal-pegal dan tegang di tubuh.

- Memutar telapak kaki pada bagian pergelangan masing-masing sebanyak 20 kali

- Mengangkat pantat dari kursi untuk meregangkan otot. Ulangi gerakan yang sama di setiap sisinya sebanyak lima kali

- Memutar bahu dengan lengan di samping sebanyak 10 kali ke depan lalu 10 kali ke belakang.