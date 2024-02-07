Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kulit Kusam? 5 Jus Ini Efektif untuk Cerahkan Warna Kulit

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |07:00 WIB
Kulit Kusam? 5 Jus Ini Efektif untuk Cerahkan Warna Kulit
Deretan jus yang efektif mencerahkan kulit. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MEMILIKI kulit cerah menjadi salah satu hal yang didambakan masyarakat Indonesia. Bahkan tak sedikit masyarakat yang melakukan banyak hal untuk mendapatkan kulit cerah berseri.

Nah bagi Anda yang menginginkan kulit cerah berseri, maka bisa mengonsumsi beberapa jus ini. Merangkum dari Times of India, Rabu (7/2/2024) berikut jus yang efektif untuk mencerahkan kulit. Yuk dicoba!

1. Jus wortel

Rutin Minum jus wortel memberikan Anda warna kulit yang merata dan melindungi kulit dari kerusakan akibat paparan sinar matahari.

2. Jus bit dan almond

Halaman:
1 2 3
      
