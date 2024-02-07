Kasus Stunting di Indonesia Masih Tinggi, Ancam Generasi Masa Depan

STUNTING masih menjadi isu kesehatan yang menjadi perhatian banyak pihak. Di Indonesia sendiri, angka kasus stunting masih tinggi dan melampaui batas yang ditetapkan WHO.

Prevalensi stunting pada 2022 adalah 21,6 persen dan target pemerintah adalah menurunkannya hingga menjadi 14 persen pada 2024. Angka kasus stunting yang cukup tinggi ini tentu saja mengkhawatirkan generasi muda.

Apalagi pemerintah mencanangkan generasi emas 2045, dimana menyiapkan para generasi muda Indonesia yang berkualitas, berkompeten, dan berdaya saing tinggi. Menanggapi hal itu, Dokter Spesialis Anak, dr Isti Ansharina Kathin, SpA mengatakan angka kasus stunting di atas 20 persen ini sangat mengkhawatirkan.

“Kalau misalnya kita lihat, kita anggaplah tahun 2024 ini anak usia dua tahun yang alami stunting berarti di 2045 mereka akan berada di usia produktif jadi sebetulnya ini yang sangat kita khawatirkan bahwa angka 20 persen ke atas cukup tinggi,” ujar dr Isti dalam webinar bertajuk ‘Mengatasi Stunting: Upaya Menyelamatkan Generasi Bangsa’, Rabu (7/2/2024).