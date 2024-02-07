Partai Perindo Rutin Gelar Bazar Sembako Murah dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Ini Alasannya

KETUA Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) menegaskan bazar sembako murah dan pemeriksaan kesehatan gratis merupakan salah satu program rutin yang dilakukan oleh Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Tujuannya dalam rangka memperjuangkan rakyat kecil, gigih dan berjuang untuk penciptaan lapangan kerja menuju Indonesia yang lebih sejahtera.

"Ini merupakan kegiatan rutin dari partai Perindo saya ingin menegaskan bahwa ini bukan dalam rangka pemilu tetapi jauh-jauh hari telah dilakukan dan ini merupakan bagian bersilahturahmi kepada warga yang ada disini," ujar Hary Tanoesoedibjo saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan Rabu (7/2/2024).

Selain itu, HT menegaskan partai perindo memang dikenal memperjuangkan masyarakat menengah kebawah, terutama untuk memperjuangkan pendapatan para UMKM. Sebagai bagian dari kepedulian partai politik terhadap masyarakat.

"Jadi Partai Perindo sudah membantu masyarakat dengan meningkatkan pendapatan UMKM setidaknya melakukan sesuatu pro rakyat. Jadi saya minta Ibu Liliana untuk memperjuangkan meningkatkan UMKM kedepannya," tutur HT.

BACA JUGA: Ganjar Jelaskan Pentingnya Upaya Preventif dan Promotif Terkait Kesehatan

Dengan memperjuangkan masyarakat menengah kebawah ini, HT mengatakan bahwa kehadiran Partai Perindo melayani masyarakat dan terlibat langsung ingin mensejahterakan masyarakat. Menurut HT, jika masyarakat sejahtera maka akan sendirinya lahirnya rasa persatuan solid ditengah masyarakat yang sangat majemuk ini.

"Jadi partai Perindo itu hadir untuk melayani masyarakat bagaimana bisa berbuat sesuatu agar masyarakat belum mapan ini naik kelas," tuturnya.