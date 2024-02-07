Hary Tanoesoedibjo Hadiri Bazar Sembako Murah dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis: Perindo Ingin Masyarakat Naik Kelas

KETUA Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) menghadiri kegiatan bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar murah Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di Jalan. Gang. Trijaya VI RT.13/RW.07 Kelurahan Tebet Barat, Jakarta Selatan Rabu (7/2/2024).

Pantauan dilokasi, Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo tiba sekitar Pukul 10.03 WIB disambut hangat oleh sekumpulan emak-emak berselawat dengan memainkan rebana.

Kemudian Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo dikalungkan bunga sebagai ungkapan selamat datang. Lalu menyalami satu persatu emak-emak yang telah menunggu kehadirannya sejak pagi hari.

Tampak dalam kesempatan itu terdapat Devi Herlina Caleg DPRD DKI Jakarta Selatan Dapil 8 serta Ci Mehong Caleg DPR RI Dapil Jakarta III. Ikut menyosialisasikan program Partai Perindo dan pasangan capres dan cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Dalam sambutannya, Hary Tanoesoedibjo mengatakan kehadiran partai Perindo bertujuan untuk melayani masyarakat dan terlibat langsung ingin mensejahterakan masyarakat.

"Adanya partai Perindo kenapa karena masyarakat Indonesia yang belum mapan jadi partai Perindo itu hadir untuk melayani masyarakat bagaimana bisa berbuat sesuatu agar masyarakat belum mapan ini naik kelas," kata Hary Tanoesoedibjo saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan Rabu (7/2/2024).

HT juga mengatakan bahwa untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat, salah satunya melalui partai politik dengan melahirkan kader-kader duduk sebagai Anggota Legislatif.

"Caranya melalui partai politik karena melalui partai politik menciptakan dan melahirkan kader-kader seperti Ibu Liliana di anggota DPR RI dan Ibu Devi DPRD DKI Jakarta sebagai wakil rakyat," kata Hary Tanoesoedibjo.

Dengan kader-kader duduk sebagai Anggota Legislatif, HT memastikan bahwa kesejahteraan rakyat dapat tercapai melalui kebijakan-kebijakan pro rakyat. Dan membantu masyarakat-masyarakat kalangan menengah ke bawah.

"Sebagai wakil rakyat itu penting karena bisa membuat kebijakan dan aturan-aturan pro rakyat dan saya bisa pastikan jika Ibu Liliana terpilih di DPR RI dan Ibu Devi Herlina duduk di DPRD DKI bisa dipastikan bahwa tugas mereka memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan semua kebijakannya pro rakyat," tutur Hary Tanoesoedibjo.

Adapun Partai Persatuan Indonesia (Perindo) berlambang Rajawali mengembangkan sayap telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bernomor urut 16 dalam kertas suara Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2024.