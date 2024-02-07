10 Tempat Wisata Keren di Ciwidey Bandung, Bisa Glamping Sambil Healing

CIWIDEY, sebuah wilayah yang terletak di kawasan Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ciwidey merupakan surganya para pencinta alam dan petualang. Dengan udara segar dan pemandangan alam yang menakjubkan, Ciwidey menawarkan berbagai tempat wisata yang memikat hati.

Dari kawah yang memukau hingga kebun stroberi yang menarik, Ciwidey memiliki segalanya untuk mengisi waktu liburan bersama keluarga atau kekasih Anda.

Berikut Okezone rangkumkan sepuluh destinasi wisata yang wajib Anda kunjungi di Ciwidey, Bandung pada libur panjang pekan ini.

1. Kawah Putih

Wisata Ciwidey yang sangat terkenal adalah Kawah Putih. Kawah terletak di Ciwidey, Bandung Selatan, menawarkan pemandangan alam yang unik dan udara yang sangat segar. Mengunjungi tempat ini akan memungkinkan Anda menikmati udara segar di tengah hutan.

(Foto: Instagram/@georginacitra)

Kawahnya memiliki warna putih kebiruan dengan pasir putih yang terbentang, sangat cocok bagi yang suka mengambil foto dengan kamera. Selain itu, di sekitar kawah putih, ada pulau-pulau pasir yang dapat dijelajahi oleh pengunjung.

2. Ranca Upas

Destinasi wisata berikutnya di Ciwidey, Bandung, adalah Ranca Upas. Selain dapat berkemah, Anda juga bisa berinteraksi dengan rusa di sini. Suasana alam terbuka dan pemandian air panas yang luar biasa menjadi daya tarik utama tempat ini.

Ranca Upas terkenal dengan spot-spot foto alam terbuka yang indah dengan rusa yang berjalan bebas di sekitarnya. Anda dapat bermain dengan rusa dan memberi mereka makan di Ranca Upas ini.

3. Glamping Legok Kondang

Di Ciwidey, terdapat beberapa tempat glamping Instagramable, salah satunya Glamping Legok Kondang. Tempat ini menawarkan pengalaman menginap di pondok tepi pantai dengan beberapa kamar yang menghadap langsung ke kolam renang.

(Foto: Instagram/@glamping_ciwidey)

Fasilitas yang disediakan termasuk kamar mandi pribadi, Wi-Fi, televisi, balkon, dan tempat api unggun. Harga menginap bervariasi, mulai dari Rp1 juta-an per malam. Lokasinya di Jalan Kurunangan Lebak Muncang, Lebakmuncang, Ciwidey, Bandung.

4. Kebun Petik Stroberi

Kebun Petik Stroberi adalah tempat yang menawarkan pengalaman memetik stroberi langsung dari pohonnya. Ada banyak pohon stroberi yang hijau dan luas sehingga dapat memanjakan mata pengunjung yang datang.

Stroberi yang Anda petik dapat dibawa pulang atau langsung dimakan di tempat. Udara disini sangat sejuk dan pemandangannya indah, cocok untuk Anda yang ingin bersantai dan jauh dari keramaian kota.