Dear Traveler, Kenali 7 Modus Penipuan Ini Sebelum Booking Airbnb

BELAKANGAN Airbnb semakin populer di kalangan wisatawan, dan Airbnb ternyata juga menjadi target untuk para penipu. Dari daftar palsu hingga ulasan palsu, ada beberapa ancaman yang harus diwaspadai saat menggunakan platform ini.

Untuk memastikan pengalaman yang aman dan menyenangkan, penting untuk mengenali dan menghindari taktik penipuan yang mungkin terjadi.

Mengutip dari All About Cookies, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga keamanan dan keandalan saat menggunakan layanan Airbnb.

1. Daftar palsu

Beberapa tuan rumah tidak jujur dan mencantumkan properti yang bukan milik mereka, atau bahkan tidak ada.

Mereka cenderung mendorong Anda untuk melakukan pembayaran di luar platform resmi Airbnb. Penting untuk berhati-hati dan menghindari pembayaran di luar platform, serta melaporkan daftar palsu ke Airbnb agar tindakan dapat diambil.

2. Deskripsi properti tidak akurat

Beberapa tuan rumah mungkin memberikan deskripsi yang tidak sesuai dengan kenyataan properti mereka. Ini bisa termasuk menggambarkan fasilitas atau kondisi properti yang sebenarnya tidak ada atau tidak sesuai.

Agar terhindar dari kekecewaan, pastikan untuk memeriksa ulasan secara cermat dan jika mungkin, tanyakan kepada tuan rumah lebih lanjut sebelum memesan.

3. Penipuan phishing

Penipuan melalui pesan phishing menjadi ancaman serius. Phising ialah praktik penipuan online yang mana penyerang menyamar sebagai entitas tepercaya untuk mencuri informasi pribadi pengguna.

Si penipu mungkin mengirimkan pesan palsu yang meminta informasi pribadi atau keuangan Anda di luar platform resmi Airbnb. Selalu waspada terhadap pesan semacam itu dan pastikan untuk tidak memberikan informasi sensitif kepada pihak yang tidak dikenal.

4. Ulasan palsu

Beberapa tuan rumah atau pihak terkait mungkin menciptakan ulasan palsu untuk meningkatkan reputasi properti mereka. Ini bisa menyebabkan kesan yang salah tentang properti. Sebelum memutuskan untuk memesan, pastikan untuk memeriksa keaslian ulasan dengan melihat akun dan riwayat ulasan para penyewa sebelumnya.