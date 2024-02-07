Duh! Anjing Pup di Kursi Pesawat, Baunya Nyebar Bikin Penumpang Seisi Kabin Mual

SEBUAH penerbangan United Airlines yang mendarat di West Coast, Amerika Serikat menjadi sorotan akibat insiden tak terduga terjadi di ketinggian sekitar 30.000 kaki.

Terdapat kotoran anjing Chihuahua yang mengotori kursi penumpang dan membuat bau tak sedap tercium seruangan kabin.

Mengutip dari TMZ pada Rabu (7/2/2024), para penumpang di pesawat UA Flight 498, yang melakukan perjalanan dari Denver ke Portland pada Senin malam, mendapati diri mereka terjebak dalam situasi yang tidak menyenangkan ketika bau tidak sedap tersebar di udara.

Insiden itu bermula ketika seorang wanita yang melakukan perjalanan dengan kandang anjing membuka wadah itu karena sang anjing gelisah.

Tanpa diduga, anjing tersebut buang air besar di kursi pesawat, menyebabkan bau tak sedap menyebar ke seluruh kabin.

Ketidaknyamanan tersebut tidak hanya dirasakan oleh penumpang, tetapi awak kabin lainnya.

Meski kecelakaan tersebut bisa dianggap sebagai situasi yang wajar, keluhan muncul terkait dengan tanggapan yang lambat dari awak kabin untuk membersihkan kotoran anjing tersebut.

Para penumpang melaporkan bahwa butuh waktu sekitar 10 menit bagi awak kabin untuk menanggapi kejadian tersebut, sementara bau kotoran anjing telah tersebar di kursi selama 10 menit penuh. Beberapa penumpang bahkan mengalami mual akibat kejadian ini.