F1 Powerboat 2024, Kemenparekraf Targetkan Peningkatan Wisatawan 25 Persen

AJANG F1 Powerboat World Championship akan kembali digelar untuk kedua kalinya pada 2-3 Maret 2024 mendatang di Danau Toba, Sumatera Utara. Berkaca dari kesuksesan tahun lalu, ajang F1 Powerboat memberikan dampak yang sangat besar pada sektor ekonomi dan pariwisata di Kawasan Danau Toba.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan bahwa dengan diadakannya kembali F1 Powerboat di Danau Toba, diharapkan dapat menunjukkan peningkatan dari wisatawan sekitar 20-25 persen dari tahun sebelumnya.

“Kami berharap tahun ini ada peningkatan 20-25 persen dan dari dampak ekonominya lebih besar karena nantinya kami akan lebih menonjolkan pada produk-produk ekonomi kreatif dan budaya,” kata Sandi dalam Konferensi Pers F1 Powerboat di Gedung Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Rabu (7/2/2024).

Tahun lalu, diperkirakan ada sebanyak 100 ribu wisatawan yang menonton langsung perhelatan F1 Powerboat di Danau Toba.



Dengan begitu, harapannya tahun ini angka tersebut mengalami kenaikan setidaknya menjadi 125 ribuan penonton.

Dalam upaya untuk memenuhi target tersebut, Sandi pun menjelaskan bahwa pihak Kemenparekraf juga terus mendorong produk-produk ekonomi kreatif warga serta memberikan pelatihan khusus bagi para pelaku usaha ekonomi kreatif di sekitar kawasan Danau Toba.