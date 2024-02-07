Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Waseda Boys Membawa Semangat Para Penonton dengan Petualangan Seru di Sagrada Familia, Spanyol

MNC Portal , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |14:26 WIB
Waseda Boys Membawa Semangat Para Penonton dengan Petualangan Seru di Sagrada Familia, Spanyol
Ilustrasi (Foto: Waseda Boys)
A
A
A

WASEDA BOYS, Konten kreator terkemuka asal Indonesia kembali dengan video petualangan epik mereka di Spanyol yang menarik jutaan penggemar mereka. Dalam video YouTube berjudul 'Waseda Boys ke Spanyol, Culture shock! Streetfood, Sagrada Familia, Dll!', para anggota Waseda Boys menunjukkan pengalaman mereka menjelajahi berbagai tempat wisata ikonik di Spanyol, serta merasakan budaya dan kuliner lokal yang unik.

Jerome mengaku mengalami culture shock saat tiba di Spanyol terkait dengan ukuran tong sampah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang biasa ia temui di Indonesia, sehingga terlihat cukup unik.

Video tersebut memperlihatkan momen-momen luar biasa ketika Waseda Boys menjelajahi berbagai tempat ikonik di spanyol, salah satu highlight dari perjalanan mereka adalah kunjungan ke Sagrada Familia.

Di mana tempat ini merupakan sebuah Gereja Basilica Katolik besar dan megah yang menjadi lambang arsitektur khas Spanyol.

Tomo, Otsuka, dan Yusuke menjelaskan bahwa bangunan ini telah dimulai konstruksinya sejak tahun 1882 dan hingga kini bangunan tersebut masih belum selesai karena dana yang kurang dan adanya peperangan yang kemudian menghambat pembangunan tersebut.

Dalam video, para penggemar diajak untuk melihat keindahan arsitektur yang menakjubkan dari Sagrada Familia, serta mengetahui sedikit sejarah dan tantangan yang dihadapi dalam proses pembangunannya.

Halaman:
1 2
      
