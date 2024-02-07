Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Malu Banget, Bule Diusir dari Pesawat karena Tak Pakai Bra

Talitha Reina Alfira , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |10:37 WIB
Malu Banget, Bule Diusir dari Pesawat karena Tak Pakai Bra
Pesawat Delta Airlines (Foto: Instagram/@delta)
A
A
A

SEORANG turis wanita diusir dari pesawat Delta Airlines lantaran memakai outfit seperti laki-laki dan tidak mengenakan bra.

Awak kabin menudingnya telah melanggar aturan berpakaian sopan yang ditetapkan pihak maskapai.

Mengutip Daily Star, Lisa Archbold seharusnya berangkat dari Salt Lake City menuju San Francisco, Amerika Serikat.

Saat duduk di kursi yang telah ditentukan, seorang petugas naik ke pesawat dan mendatanginya.

Ia sempat khawatir jika penerbangannya mungkin akan tertunda atau ada masalah dengan bagasinya.

Lisa memang sedang bekerja untuk mempromosikan merek alkohol di sebuah festival film, sehingga ia khawatir jika masalah tersebut mungkin terkait kopernya penuh dengan vodka, yang diperoleh dari pekerjaannya.

Infografis Etika Dasar di Pesawat

Dirinya kemudian dihampiri salah seorang staf yang ingin berbicara kepadanya secara pribadi.

Wanita itu baru menyadari jika akar masalahnya dirinya dipanggil lantaran ada masalah dengan pakaian yang ia kenakan.

"Adalah kebijakan Delta untuk mengeluarkan siapapun yang mengenakan pakaian terbuka di pesawat. Saya akan mengizinkan Anda untuk tetap di pesawat, jika Anda mengenakan jaket," kata petugas itu.

