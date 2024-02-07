Libur Panjang, Kereta Cepat Whoosh Tambah 8 Jadwal Perjalanan

PT KCIC menambah jumlah perjalanan kereta cepat Whoosh untuk memenuhi tingginya kebutuhan masyarakat di periode libur panjang. Sebanyak 8 perjalanan tambahan Kereta Cepat Whoosh disiapkan untuk masa libur panjang.

Adapun saat ini tiket kereta cepat whoosh dengan rute Halim-Tegalluar pada periode 8 Februari 2024 mayoritas sudah ludes terjual. Untuk perjalanan lainnya, okupansi penumpang berada di atas 70 persen. Angka ini pun terus bertambah mengingat penjualan tiket masih berlangsung.

Masyarakat yang ingin berangkat dan sempat kehabisan tiket khususnya untuk perjalanan tanggal keberangkatan 8 Februari 2024 dapat segera melakukan pemesanan melalui channel resmi yang tersedia yaitu, aplikasi Whoosh, situs ticket.kcic.co.id, Ticket Vending Machine dan Loket resmi di stasiun serta aplikasi mitra seperti Access by KAI, Livin by Mandiri, BRImo, dan BNI Mobile Banking.

Berikut jadwal perjalanan tambahan untuk periode 8 Februari 2024 :

Rute Halim -Tegalluar : 08.20, 11.30, 14.32 dan 18.25 WIB.

Rute Tegalluar-Halim : 07.05, 13.30, 14.30 dan 18.00 WIB.

(Foto: PT KCIC)

Dengan adanya penambahan 8 perjalanan ini, total perjalanan kereta cepat Whoosh menjadi 48 jadwal per hari. Untuk kuota perjalanan Kereta Cepat Whoosh juga bertambah sebanyak 4.808 menjadi hingga 28.848 kursi perhari untuk keberangkatan di periode tersebut.

GM Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa menyebutkan minat masyarakat untuk menggunakan Whoosh di momen libur nasional ini sangat tinggi. Kebutuhan masyarakat akan Whoosh ini ditunjukkan dengan jumlah pemesanan tiket yang melonjak.

"Penambahan jadwal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hingga saat ini tiket untuk mayoritas jadwal Whoosh sudah terjual habis. Karena itu kami lakukan penambahan agar tingginya minat masyarakat ini bisa terakomodir," kata Eva dalam siaran pers kepada Okezone, Rabu (7/2/2024).

KCIC juga terus melakukan evaluasi agar perjalanan Whoosh di momen libur panjang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan penumpang. Sehingga jika diperlukan penambahan perjalanan tambahan lagi juga sangat mungkin untuk diterapkan.