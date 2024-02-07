Ada Harga Ada Rasa, Ini 6 Perbedaan Kelas Bisnis dan First Class pada Pesawat

SAAT merencanakan perjalanan udara, pertanyaan yang sering muncul adalah apakah akan memilih kelas bisnis yang nyaman atau mengeluarkan uang lebih banyak untuk menikmati kemewahan kelas utama (first class).

Dari fasilitas bandara hingga layanan di udara, kedua kelas ini menawarkan pengalaman yang berbeda. Namun, apa sebenarnya perbedaan utama di antara kedua kelas penerbangan ini?

Jika Anda ingin memastikan kelas mana yang akan dipilih, mari simak lebih dalam perbedaan dan keunggulan masing-masing kelas ini demi untuk membantu Anda membuat pilihan tepat untuk perjalanan.

1. Pengalaman di darat dan akses lounge

Ketika Anda memesan tiket untuk salah satu kabin premium, pengalaman dimulai dari bandara. Penumpang kelas bisnis biasanya mendapatkan prioritas check-in dan boarding, serta akses ke lounge eksklusif dengan makanan prasmanan dan bar.

Kursi Kelas Bisnis (Foto: Lufthansa)

Di sisi lain, penumpang first class mungkin menikmati layanan sopir ke bandara, konter check-in khusus, dan ruang tunggu kelas utama dengan fasilitas spa dan makanan berkualitas restoran.

2. Kursi

Ketika berbicara tentang perbedaan antara kelas bisnis dan first class, salah satu ciri utamanya adalah jumlah privasi yang Anda dapatkan.

Meskipun kursi kelas bisnis jauh lebih nyaman daripada kursi kelas ekonomi, yang biasanya dapat diubah menjadi tempat tidur, kursi first class lebih dari itu dan sering kali memiliki suite pribadi, dilengkapi

kursi dan tempat tidur terpisah yang terbuat dari sprei berkualitas tinggi. Beberapa bahkan memiliki kamar mandi sendiri.

Kursi First Class (Foto: ryt9.com)

3. Pelayanan

Rata-rata kabin kelas bisnis memiliki sekitar 50 kursi dan rata-rata kabin first class hanya 10 kursi. Dengan jumlah penumpang yang lebih sedikit, tingkat layanan biasanya lebih personal ketimbang kelas bisnis.

Penumpang first class sering kali dapat menikmati makanan kapanpun mereka inginkan dan memesan hidangan khusus.