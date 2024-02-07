Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ada Harga Ada Rasa, Ini 6 Perbedaan Kelas Bisnis dan First Class pada Pesawat

Narissa Nurulita Pamuji , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |09:30 WIB
Ada Harga Ada Rasa, Ini 6 Perbedaan Kelas Bisnis dan First Class pada Pesawat
Kursi penumpang first class British Airways (Foto: Instagram/@flightchaser)
A
A
A

SAAT merencanakan perjalanan udara, pertanyaan yang sering muncul adalah apakah akan memilih kelas bisnis yang nyaman atau mengeluarkan uang lebih banyak untuk menikmati kemewahan kelas utama (first class).

Dari fasilitas bandara hingga layanan di udara, kedua kelas ini menawarkan pengalaman yang berbeda. Namun, apa sebenarnya perbedaan utama di antara kedua kelas penerbangan ini?

Jika Anda ingin memastikan kelas mana yang akan dipilih, mari simak lebih dalam perbedaan dan keunggulan masing-masing kelas ini demi untuk membantu Anda membuat pilihan tepat untuk perjalanan.

1. Pengalaman di darat dan akses lounge

Ketika Anda memesan tiket untuk salah satu kabin premium, pengalaman dimulai dari bandara. Penumpang kelas bisnis biasanya mendapatkan prioritas check-in dan boarding, serta akses ke lounge eksklusif dengan makanan prasmanan dan bar.

Kabin Kelas Bisnis

Kursi Kelas Bisnis (Foto: Lufthansa)

Di sisi lain, penumpang first class mungkin menikmati layanan sopir ke bandara, konter check-in khusus, dan ruang tunggu kelas utama dengan fasilitas spa dan makanan berkualitas restoran.

2. Kursi

Ketika berbicara tentang perbedaan antara kelas bisnis dan first class, salah satu ciri utamanya adalah jumlah privasi yang Anda dapatkan.

Meskipun kursi kelas bisnis jauh lebih nyaman daripada kursi kelas ekonomi, yang biasanya dapat diubah menjadi tempat tidur, kursi first class lebih dari itu dan sering kali memiliki suite pribadi, dilengkapi

kursi dan tempat tidur terpisah yang terbuat dari sprei berkualitas tinggi. Beberapa bahkan memiliki kamar mandi sendiri.

Kursi First Class

Kursi First Class (Foto: ryt9.com)

3. Pelayanan

Rata-rata kabin kelas bisnis memiliki sekitar 50 kursi dan rata-rata kabin first class hanya 10 kursi. Dengan jumlah penumpang yang lebih sedikit, tingkat layanan biasanya lebih personal ketimbang kelas bisnis.

Penumpang first class sering kali dapat menikmati makanan kapanpun mereka inginkan dan memesan hidangan khusus.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/549/3139108/5_pakaian_yang_bikin_penumpang_diusir_dari_pesawat_provokatif_hingga_terbuka-J9qk_large.jpg
5 Pakaian yang Bikin Penumpang Diusir dari Pesawat, Provokatif hingga Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/549/3137407/5_alasan_banyak_orang_menghindari_penerbangan_transit_walaupun_murah-KUDG_large.jpg
5 Alasan Banyak Orang Menghindari Penerbangan Transit Walaupun Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/549/3134698/qatar_airways_pecat_awak_kabinnya_yang_ketahuan_curi_ponsel_penumpang-dC15_large.jpg
Qatar Airways Pecat Awak Kabinnya yang Ketahuan Curi Ponsel Penumpang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/406/3120037/ada_penumpang_meninggal_di_pesawat_apa_yang_harus_dilakukan_kru_pesawat-PA0D_large.jpg
Ada Penumpang Meninggal di Pesawat, Apa yang Harus Dilakukan Kru Pesawat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/549/3106399/pendaratan_darurat_egypt_air_di_bandara_kufra_jadi_simbol_kebangkitan_penerbangan_libya-GSn8_large.jpg
Pendaratan Darurat Egypt Air di Bandara Kufra Jadi Simbol Kebangkitan Penerbangan Libya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/549/3104346/mitos_atau_fakta_benarkah_air_minum_di_kabin_pesawat_tidak_steril-sbpT_large.jpg
Mitos atau Fakta, Benarkah Air Minum di Tangki Kabin Pesawat Tidak Steril?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement