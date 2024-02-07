Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Yuk Kepoin Cucamelon, Buah Imut yang Kulitnya Mirip Semangka Isi seperti Mentimun

Narissa Nurulita Pamuji , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |22:37 WIB
Yuk Kepoin Cucamelon, Buah Imut yang Kulitnya Mirip Semangka Isi seperti Mentimun
Buah Cucamelon (Foto: portalfruticola)
A
A
A

TERDAPAT beberapa jenis buah yang tidak biasa di luar sana. Ada tomat ungu, leci, dan melon bertanduk, serta lainnya.

Namun, apakah Anda telah mengenal makanan unik terbaru ini? Buah tersebut bernama cucamelon.

Apa itu cucamelon? Pada pandangan pertama, sulit untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan cucamelon ini.

Apakah dia semacam semangka mini? Atau mungkin anggur? Dan bagaimana cara mengonsumsi buah unik ini? Yuk, simak semua informasi tentang buah mini yang menarik ini.

Cucamelon adalah tumbuhan menjalar yang sering ditemui di kebun atau hutan pada musim hujan. Dikarenakan pola pada kulitnya dan bentuk buahnya yang oval, banyak orang menganggap cucamelon sebagai hasil persilangan antara timun dan semangka.

Buah Cucamelon

(Foto: portalfruticola)

Dalam bahasa Spanyol, ketimun asam Meksiko berukuran 1-2 inci ini disebut sandiita yang berarti semangka kecil. Melansir How Stuff Works, buah ini berasal dari Amerika Tengah, namun dapat ditemukan di toko-toko bahan makanan Amerika sepanjang akhir musim panas.

Di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), warga setempat menyebutnya koka atau kuka. Buah ini berwarna kuning saat matang dan memiliki rasa seperti mentimun.

Mengutip Mongabay Indonesia, tanaman ini mengalami siklus mati saat musim kemarau dan tumbuh kembali saat musim hujan. Tanaman ini dapat ditemukan di pinggir jalan di Kota Maumere, Kabupaten Sikka, di Pulau Flores.

Untungnya, menikmati buah mini ini sangatlah mudah. Buah ini dapat dengan mudah dimakan mentah! Seperti yang direkomendasikan oleh TikToker bernama @andy_cooks.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/549/3071078/tak_sengaja_kabur_dari_kandang_kambing_ini_malah_dapat_medali_maraton-PYkT_large.jpg
Tak Sengaja Kabur dari Kandang, Kambing Ini Malah Dapat Medali Maraton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/406/2974410/sewa-kost-mahal-mahasiswa-ini-pilih-ke-kampus-naik-pesawat-2-kali-sepekan-Wz5PNSfgAz.jpeg
Sewa Kost Mahal, Mahasiswa Ini Pilih ke Kampus Naik Pesawat 2 Kali Sepekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/406/2973337/santuy-banget-gadis-cilik-ini-terbiasa-tidur-dengan-ular-piton-Pxq7V1HTzh.JPG
Santuy Banget, Gadis Cilik Ini Terbiasa Tidur dengan Ular Piton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/406/2972721/kisah-mansa-musa-raja-muslim-terkaya-sepanjang-masa-yang-sedekahnya-picu-inflasi-gJd3IVxwUw.JPG
Kisah Mansa Musa, Raja Muslim Terkaya Sepanjang Masa yang Sedekahnya Picu Inflasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/15/406/2970497/uniknya-tps-bertema-valentine-di-tangerang-warna-serba-pink-menyegarkan-mata-Ry2jd0CKGb.JPG
Uniknya TPS Bertema Valentine di Tangerang, Warna Serba Pink Menyegarkan Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/17/406/2956107/melawan-gravitasi-pohon-ini-tumbuh-terbalik-menggantung-di-atap-gua-3DTJ1oStYT.JPG
Melawan Gravitasi, Pohon Ini Tumbuh Terbalik Menggantung di Atap Gua
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement