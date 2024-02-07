Cara Jitu Atasi Gangguan Kesehatan saat Penerbangan Jarak Jauh

Cara jitu atasi gangguan kesehatan saat penerbangan jarak jauh. (Foto: MNC Media)

PERJALANAN jarak jauh menggunakan pesawat memang menghabiskan banyak waktu dengan duduk. Walaupun terlihat santai, namun ada beberapa masalah yang bisa terjadi pada tubuh Anda selama perjalanan.

Berikut beberapa gangguan kesehatan yang kerap terjadi selama melakukan perjalanan udara dan tips untuk mengatasinya.

1.Jet Lag

Hal ini sering terjadi pada traveler yang sering melakukan penerbangan jarak jauh yang dipengaruhi perbedaan waktu. Gejala umum yang terjadi adalah kelelahan, sakit kepala, sulit tidur, dan turunnya selara makan.

Cara mengatasi jet lag:

• Pastikan Anda tidur yang nyenyak sebelum melakukan penerbangan jarak jauh,

• Makan dengan porsi kecil sebelum penerbangan,

• Hindari konsumsi kafein dan minuman beralkohol selama 2 jam sebelum tidur.

2.Mabuk Udara

Mabuk udara biasanya disebabkan terganggunya keseimbangan tubuh dan indra pengelihatan selama pesawat mengalami turbulensi. Anda biasanya lebih kesulitan memandangi objek yang tidak bergerak hingga menimbulkan rasa mual.

Cara mengatasi mabuk udara:

• Sebelum membeli tiket pesawat, pilihlah kursi dekat jendela agar dapat melihat pemandangan lebih luas,

• Gunakan kantung mabuk yang tersedia di setiap kursi pesawat,

• Mengonsumsi obat mabuk sesuai anjuran dokter.

3.Perubahan Tekanan Udara

Saat take off maupun landing biasanya tekanan udara dalam kabin akan berkurang yang menyebabkan gas mengembang dan saat pesawat terbang turun maka volume gas akan berkurang. Udara yang terperangkap dalam area tubuh, seperti sinus, telinga, dan usus dapat menimbulkan ketidaknyamanan selama Anda di dalam pesawat.

Cara mengatasi dampak perubahan tekanan udara:

• Hindari makanan dan minuman yang mengandung gas sebelum naik pesawat,

• Kunyah permen untuk menggerakan mulut dan otot sekitar rahang dan telinga,

• Menguap untuk melegakan area telinga.

Anda juga bisa melakukan olahraga ringan selama duduk di pesawat untuk menghilangkan pegal-pegal dan tegang di tubuh.

• Memutar telapak kaki pada bagian pergelangan masing-masing sebanyak 20 kali,

• Mengangkat pantat dari kursi untuk meregangkan otot. Ulangi gerakan yang sama di setiap sisinya sebanyak 5 kali,

• Memutar bahu dengan lengan di samping sebanyak 10 kali ke depan lalu 10 kali ke belakang.

Selalu prioritaskan keamanan dan kenyamanan selama Anda bepergian dengan pesawat, terutama saat melakukan perjalanan bisnis karena pasti ada banyak aktivitas penting yang harus Anda lakukan dengan stamina prima.

Jangan lupa pilihlah maskapai yang memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan Anda selama perjalannan. Anda dapat mengkonsultasikan kebutuhan perjalanan bisnis lewat jasa travel agent.